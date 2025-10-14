Trwa 1330. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Środa, 15 października 2025 r.
00:01. Straty sił rosyjskich na Ukrainie wynoszą obecnie ponad 1000 zabitych lub rannych dziennie
Liczba zabitych lub rannych rosyjskich żołnierzy w wojnie z Ukrainą w tym miesiącu stale rośnie, przekraczając 1000 dziennie każdego dnia od 5 do 12 października - poinformował we wtorek brytyjski wywiad wojskowy.
Z najnowszej aktualizacji wywiadowczej wynika, że prawdopodobnie od początku 2025 r. około 332 tys. Rosjan zginęło lub zostało rannych w walkach z siłami ukraińskimi. Od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r. ich liczba przekroczyła 1 118 000.
Powołując się na raport Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy wywiad brytyjski podaje, że średnia dzienna liczba rosyjskich ofiar we wrześniu 2025 r. wyniosła 950. Zdaniem brytyjskich analityków „stanowi to umiarkowany wzrost w porównaniu ze średnią dzienną liczbą ofiar w sierpniu”.
Średnia dzienna liczba ofiar we wrześniu była drugą najniższą odnotowaną od kwietnia, po sierpniu
— czytamy w komunikacie.
Według brytyjskiego wywiadu „rosyjskie siły utrzymały wysokie tempo działań operacyjnych na całej linii frontu, a Rosja nadal odnosiła sukcesy terytorialne”.
Drukujesz tylko jedną stronę artykułu. Aby wydrukować wszystkie strony, kliknij w przycisk "Drukuj" znajdujący się na początku artykułu.
Trwa 1330. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Środa, 15 października 2025 r.
00:01. Straty sił rosyjskich na Ukrainie wynoszą obecnie ponad 1000 zabitych lub rannych dziennie
Liczba zabitych lub rannych rosyjskich żołnierzy w wojnie z Ukrainą w tym miesiącu stale rośnie, przekraczając 1000 dziennie każdego dnia od 5 do 12 października - poinformował we wtorek brytyjski wywiad wojskowy.
Z najnowszej aktualizacji wywiadowczej wynika, że prawdopodobnie od początku 2025 r. około 332 tys. Rosjan zginęło lub zostało rannych w walkach z siłami ukraińskimi. Od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r. ich liczba przekroczyła 1 118 000.
Powołując się na raport Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy wywiad brytyjski podaje, że średnia dzienna liczba rosyjskich ofiar we wrześniu 2025 r. wyniosła 950. Zdaniem brytyjskich analityków „stanowi to umiarkowany wzrost w porównaniu ze średnią dzienną liczbą ofiar w sierpniu”.
Średnia dzienna liczba ofiar we wrześniu była drugą najniższą odnotowaną od kwietnia, po sierpniu
— czytamy w komunikacie.
Według brytyjskiego wywiadu „rosyjskie siły utrzymały wysokie tempo działań operacyjnych na całej linii frontu, a Rosja nadal odnosiła sukcesy terytorialne”.
Strona 1 z 2
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/743176-relacja-1330-dzien-wojny-na-ukrainie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.