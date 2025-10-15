„To, że Trump lubi pompatyczne określenia, to wszyscy wiemy. To, że skromność nie jest jego pierwszą cechą, również wiemy. A więc, jeżeli bierzemy pod uwagę jego wypowiedzi o historycznych czy apokaliptycznych decyzjach, to ja bym się tym niespecjalnie przejmował, tylko spróbowałbym zajrzeć do meritum” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 pisarz i publicysta Bronisław Wildstein.
Prezydent USA Donald Trump oraz przywódcy Egiptu, Turcji i Egiptu podpisali pokojowy plan dla Strefy Gazy podczas uroczystości w Szarm el-Szejk w Egipcie. Prezydent Egiptu Adbel Fatah el-Sisi stwierdził, że stworzy to horyzont dla powstania państwa palestyńskiego.
To zajęło 3 tysiące lat, by dojść do tego punktu. Potraficie w to uwierzyć? I to się utrzyma. To się utrzyma
— powiedział Trump, podpisując dokument.
Ogłosił później, że jest to „monumentalny dzień w historii świata”.
„Trump lubi pompatyczne określenia”
Do słów Donalda Trumpa nawiązał na antenie Telewizji wPolsce24 pisarz i publicysta Bronisław Wildstein.
To, że Trump lubi pompatyczne określenia, to wszyscy wiemy. To, że skromność nie jest jego pierwszą cechą, również wiemy. A więc, jeżeli bierzemy pod uwagę jego wypowiedzi o historycznych czy apokaliptycznych decyzjach, to ja bym się tym niespecjalnie przejmował, tylko spróbowałbym zajrzeć do meritum
— powiedział Bronisław Wildstein.
Po pierwsze nie mamy zielonego pojęcia, czy to będzie historyczne porozumienie i czy to będzie przełom. O tym się dowiemy stosunkowo niedługo, ale na razie to jest jednak majstersztyk ze strony Trumpa i to bardzo wielu, nawet tych, którzy nie są mu do końca przychylni, potwierdza. Wydawało się, że będzie bardzo trudno osiągnąć to porozumienie i w tej chwili nie tylko rodzaj broni, ale perspektywę pokoju. Ale co istotne zaangażowane zostały w to kraje, które mogą być gwarantem, ponieważ są reprezentantami muzułmańskiej społeczności na Bliskim Wschodzie, takie jak Egipt, jak Katar, ale również Turcja. Więc to wszystko dobrze rokuje
— przyznał publicysta.
Ale przed nami mnożą się oczywiście problemy i trudności. Pierwsze działania, ta wymiana, to odesłanie zakładników ze strony Hamasu i wypuszczenie więźniów ze strony Izraela, wysłanie zwłok zamordowanych przez Hamas Izraelczyków. To wszystko przebiega w miarę harmonijnie i te działania na razie przebiegają zgodnie z planem, co dobrze rokuje
— zaznaczył.
„To jest zwycięska wojna Izraela”
Bronisław Wildstein zwrócił uwagę na fakt, że ten plan „jest pisany z perspektywy Izraela, ale nie wyłącznie”.
To jest tak, że przecież z perspektywy Izraela, dobrze by było, gdyby Strefa Gazy się nie rozwijała dobrze, żeby wyemigrowali stamtąd Palestyńczycy i żeby zostało to wchłonięte przez Izrael. Tutaj jest propozycja zupełnie nowa. Co więcej, Trump mówi tam w tych punktach, że przewidywane jest, jeśli nastąpi właściwy rozwój Gazy, że można rozważać potem autonomię, a nawet państwowość ze Strefy Gazy czy Palestyny
— wskazał pisarz.
To nie chodzi tylko o Hamas, tu chodzi o to, że Izrael, czego się prawie nie mówi w tej propagandzie dominującej obecnie, Izrael wygrał wojnę z Iranem. I ta wojna z Iranem miała kilka frontów. Jednym z tych frontów, to był front w Gazie - walki z Hamasem, ale to był również front w Jemenie, to był również front w Libanie, to był również front w Syrii i to był front w samym Iranie. Jeszcze 2 lata temu Iran się puszył, że jest w stanie zniszczyć Izrael, jak tylko będzie chciał. Stawał się coraz bardziej dominującą siłą na Bliskim Wschodzie. To on stał za działaniami Hamasu. On w ogromnej mierze animował Hamas. Oczywiście Hamasu nie trzeba było specjalnie animować, ale bez pomocy irańskiej oni by nie mieli specjalnych możliwości działania. Ale nie tylko to, cały Hezbollah w Libanie. To jest cała ta wojna w Jemenie. Przecież to była wojna Iranu z Arabią Saudyjską, którą Iran znowu dokonywał rękami Huti. Huti zostali rozgromieni przez Izrael. Hezbollah został rozgromiony i zdziesiątkowany. Hamas również, Iran też został uderzony na swoim terytorium i nie był w stanie odpowiedzieć. I o tym się mało mówi, ale po prostu to jest zwycięska wojna Izraela i Izrael pokazał, że jest najsilniejszym krajem militarnie w tamtym regionie
— podkreślił Bronisław Wildstein.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— Podpisano plan pokojowy dla Strefy Gazy. Prezydent Trump wskazał, że zajęło to „trzy tysiące lat”: Nareszcie mamy pokój na Bliskim Wschodzie
— Biden i Clinton pochwalili Trumpa za osiągnięcie porozumienia ws. Strefy Gazy. „Czuję dużą wdzięczność i ulgę, że ten dzień nadszedł”
— Świat reaguje na porozumienie ws. Strefy Gazy. „Epokowa okazja”; „Ogromna nadzieja dla zakładników”; „Cierpienie musi się skończyć”
— Palestyńczycy wracają do Strefy Gazy, Hamas ma uwolnić zakładników. Jutro szczyt pokojowy w Egipcie, na miejsce leci Donald Trump
— Niemcy deklarują pomoc przy odbudowie Strefy Gazy, ale… nie wykluczają też wysłania wojsk Bundeswehry do „zabezpieczania”
tt/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/743147-tylko-u-nas-wildstein-majstersztyk-ze-strony-trumpa
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.