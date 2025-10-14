„Prezydent Trump pochwalił swoją córkę Ivankę i zięcia Jareda Kushnera za ich rolę w wynegocjowaniu zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem oraz uwolnieniu zakładników. Trump zwrócił uwagę na konwersję Ivanki na judaizm, przypisując ją jej głębokiej miłości do Izraela” - podał dziennik The Economic Times.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wygłosił wczoraj przemówienie przed izraelskim parlamentem w Jerozolimie po uwolnieniu zakładników, gdzie doceniono jego kluczową rolę w umożliwieniu ich powrotu.
Trump pochwalił swoją córkę
Podczas przemówienia pochwalił swoją córkę Ivankę Trump za jej miłość do Izraela, która, jak powiedział, skłoniła ją do przejścia na judaizm.
Chciałbym również złożyć szczególne podziękowania osobie, która naprawdę kocha Izrael, tak bardzo, że moja córka przeszła na judaizm
— powiedział Trump do ustawodawców, a kamery skierowano na Kushnera, który wyszeptał „dziękuję”.
Wypowiedź ta spotkała się z owacją na stojąco, dając światowym przywódcom uczestniczącym w szczycie osobisty wgląd w życie rodzinne prezydenta w trakcie dyskusji na temat pokoju na Bliskim Wschodzie.
Najbardziej wpływowa Żydówka?
Ivanka Trump jest prawdopodobnie najbardziej wpływową Żydówką w dzisiejszej Ameryce, osobą, która od dawna wywiera szczególny wpływ na swojego ojca.
Ivanka przeszła na judaizm pod kierunkiem rabina Haskel Looksteina z kongregacji Kehilath Jeshurun, nowoczesnej synagogi ortodoksyjnej na nowojorskim Upper East Side
— donosi CNN.
Jednak przed ślubem z ortodoksyjnym Żydem Jaredem Kushnerem w 2009 roku niewiele mówiła o swojej wierze i przejściu na judaizm.
