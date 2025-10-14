Większość Niemców (54 proc.) opowiada się za przywróceniem obowiązkowej służby wojskowej - pokazuje sondaż instytutu Forsa. Rząd rozważa wprowadzenie nowego modelu opartego na ochotnikach i losowym poborze, jednak rozwiązanie to budzi coraz większe emocje i podziały społeczne.
5 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.
Według opublikowanego badania największymi zwolennikami obowiązkowego poboru do wojska są wyborcy chadeckiego bloku CDU/CSU – 74 proc. z nich opowiada się za jego przywróceniem. Wśród sympatyków SPD podobnego zdania jest 58 proc. respondentów. Z kolei zwolennicy Lewicy w zdecydowanej większości (80 proc.) sprzeciwiają się obowiązkowej służbie.
Sondaż pokazuje też wyraźne różnice pokoleniowe. Za przywróceniem służby wojskowej opowiada się 61 proc. Niemców powyżej 60. roku życia. Wśród osób w wieku 18–29 lat, których pobór dotyczyłby bezpośrednio, większość (63 proc.) jest przeciw – informuje portal dziennika „Die Welt”.
Koalicja rządowa chadeków (CDU/CSU) i socjaldemokratów (SPD) uzgodniła nowy model służby wojskowej, wzorowany na rozwiązaniach duńskich – najpierw powoływani będą ochotnicy, a w razie niedoboru trafią do wojska młodzi mężczyźni wybierani w drodze losowania. Wylosowani przejdą badania lekarskie i odbędą co najmniej sześciomiesięczną służbę – podał portal grupy redakcji RND. Pierwsze czytanie projektu ustawy ma odbyć się za dwa dni.
Kontrowersje wokół losowego poboru
Niemiecka prasa zwraca uwagę na kontrowersje wokół losowego poboru młodych mężczyzn do wojska. „Służba wojskowa dla pechowców” – tak swój komentarz zatytułował dziennik „Sueddeutsche Zeitung”, podkreślając, że konstytucyjna zasada sprawiedliwości wymaga, by powołania nie były arbitralne. Zdaniem gazety losowanie nie spełnia tego kryterium, powołując się na wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 1978 r.
W podobnym tonie wypowiedział się dziennik „Die Welt”, który ostrzega:
Przez losowanie na front? W skrajnym przypadku właśnie to grozi młodym Niemcom zgodnie z planami rządu”.
Gazeta przypomina też o doświadczeniach historycznych – w 1969 r. w USA „loteria poborowa” spotkała się z oporem społecznym, bo w praktyce dotykała głównie mniej uprzywilejowanych obywateli.
W „Die Welt” wskazano, że problem można rozwiązać tylko dwojako: albo rozbudować Bundeswehrę tak, by służba była atrakcyjna dla młodych ludzi, albo wprowadzić powszechny obowiązek służby dla obu płci, łącząc go z możliwością służby cywilnej. W ten sposób, zdaniem dziennika, państwo mogłoby zrekrutować personel potrzebny dla bezpieczeństwa, nie narażając jednostek na arbitralne decyzje losowe.
