„Jeśli Rosja zaatakuje Polskę w 2025 roku tak, jak zaatakowała Ukrainę, zostanie ona zniszczona przez siły powietrzne NATO i wojska lądowe Sojuszu. Bądźcie spokojni: Kaliningrad zniknie w ciągu pierwszych godzin - wszystkie rosyjskie możliwości zostaną wyeliminowane” - powiedział były dowódca armii USA w Europie gen. Ben Hodges w wywiadzie dla „Vot Tak”.
Rosyjskie bazy mogłyby zostać zniszczone w pierwszych godzinach konfliktu
Były dowódca armii USA w Europie, generał Ben Hodges, ostrzegł, że w przypadku ataku Rosji na państwo NATO jej strategiczne bazy w Kaliningradzie i Sewastopolu mogłyby zostać zniszczone już w początkowych godzinach starcia. Hodges podkreślił, że konflikt między Rosją a NATO nie będzie przypominał wojny na Ukrainie.
Jeśli Rosja zaatakuje Polskę w 2025 roku tak, jak zaatakowała Ukrainę, zostanie ona zniszczona przez siły powietrzne NATO i wojska lądowe Sojuszu. Bądźcie spokojni: Kaliningrad zniknie w ciągu pierwszych godzin - wszystkie rosyjskie możliwości zostaną wyeliminowane. Wszystkie rosyjskie obiekty wojskowe w Sewastopolu również zostaną zniszczone. Zatem bezpośrednie porównania są nietrafione
— powiedział Hodges.
NATO i przeszłe doświadczenia z Rosją
Generał zwrócił uwagę, że w 2014 roku Europa, Stany Zjednoczone i Kanada wsparły Ukrainę, jednak wiele państw wciąż było silnie uzależnionych od rosyjskich dostaw energii.
Ludzie mówili, że nie wolno nam dramatyzować sytuacji - Rosja jest ważnym krajem, posiada broń jądrową. Nawet w 2014 roku nie mogliśmy jasno powiedzieć, że agresja Rosji nie pozostanie bezkarna. Nawet porozumienia mińskie straciły znaczenie. Żadne sankcje nie zmieniły zachowania Rosji - nie przestrzegała ona tych środków
— podkreślił Hodges. Dodał, że gdyby NATO wydało jednoznaczne ostrzeżenie i przygotowało się w pełni na obronę Ukrainy po ewentualnej inwazji, sytuacja mogłaby wyglądać zupełnie inaczej.
Zamiast tego zmarnowaliśmy lata, rozmawiając o tym, co by było, gdyby Rosja użyła broni jądrowej? Może powinniśmy byli negocjować? Może powinniśmy byli wynegocjować wycofanie się Rosji z terytorium Ukrainy
— stwierdził Hodges. W międzyczasie analitycy z Instytutu Badań nad Wojną wskazują, że Rosja rozpoczęła wstępne przygotowania do potencjalnego konfliktu z NATO, m.in. poprzez obecność tzw. „zielonych ludzików” w pobliżu granicy z Estonią.
