Estoński rząd bije na alarm po pojawieniu się uzbrojonego oddziału po stronie Rosji. Zamknięto przejście Saatse, a władze chcą przyspieszyć budowę nowej drogi, by nie ryzykować przejazdu przez terytorium Federacji Rosyjskiej.
Napięta sytuacja bezpieczeństwa nie pozwala wierzyć, że obecność uzbrojonego oddziału na rosyjskim odcinku drogi była przypadkową demonstracją
— powiedział szef resortu spraw wewnętrznych Igor Taro na antenie radia ERR. Dodał, że:
Dopóki droga przebiega przez terytorium Rosji, zapewnienie bezpieczeństwa tym, którzy muszą nią codziennie podróżować, będzie trudne, a w niektórych przypadkach niemożliwe.
Saatse (ok. 60 km na wschód od Voru) to niewielki teren (w kształcie buta), gdzie terytorium Rosji wcina się w obszar Estonii. Estończycy mogą bez zezwolenia korzystać z drogi przebiegającej na odcinku ok. 800 m przez ten Federację Rosyjską, pod warunkiem, że przejadą bez zatrzymywania się.
Chcemy tak znowelizować przepisy o ochronie środowiska, by umożliwić szybszą budowę obwodnicy, ze względu na bezpieczeństwo narodowe, a w takim przypadku ocena oddziaływania na środowisko projektu budowlanego nie będą potrzebne
— powiedział z kolei na minister infrastruktury Kuldar Leis.
Decyzja o budowie zapadła w 2024 roku
Władze zdecydowały o budowie nowej drogi w 2024 r., ale rada ochrony środowiska orzekła, że konieczne jest przeprowadzenie pełnej oceny oddziaływania na naturę. Na tym obszarze odkryto chronione gatunki roślin i inne zasoby przyrodnicze. Ocena oddziaływania ma zostać ukończona dopiero w sierpniu 2026 r., zaś sama droga w latach 2027-2028 r. – Ostatni incydent na granicy obnażył słabe punkty – przyznał minister Leis.
Według szefa estońskiej dyplomacji Margusa Tsahkny obecny przejazd drogą poprowadzoną przez terytorium Rosji, jest „historyczną anomalią”.
Rząd formalnie zajmie się propozycją zmiany przepisów na czwartkowym posiedzeniu. Do tego czasu, choć w ocenie służb sytuacja jest „spokojna” i „pod kontrolą”, przejście graniczne, zamknięte 10 października, ma pozostać nieczynne.
Obszar Saaste zamieszkuje około 160 osób. Z drogi korzystają także odwiedzający, mieszczący się tam, dom opieki dla około 50 osób.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— ISW pisze o „zielonych ludzikach” w pobliżu Estonii. Waszyngtoński think tank ostrzega: Rosja weszła w „Fazę Zero” kampanii
— Estonia zamknęła przejście graniczne z Rosją. Zwiększona liczba rosyjskich żołnierzy. Są też nagrania z tzw. „zielonymi ludzikami”
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/743092-zielone-ludziki-przyspiesza-budowe-obwodnicy-w-estonii
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.