Trwa 1329. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Wtorek, 14 października 2025 r.
00:03. Po rosyjskim ataku na Charków część miasta bez prądu
Po rosyjskim ataku z wykorzystaniem kierowanych bomb lotniczych na Charków na wschodzie Ukrainy, część miasta pozbawiona jest prądu - poinformował mer Charkowa Ihor Terechow.
Według władz w wyniku ataku co najmniej cztery osoby zostały ranne.
Jak napisał na Telegramie Ihor Terechow, siły rosyjskie zaatakowały miasto kierowanymi bombami lotniczymi. Uderzyły m.in. w placówkę medyczną. Atak spowodował przerwy w dostawach prądu w trzech dzielnicach.
00:00. Zełenski: utworzymy dodatkowe grupy śmigłowców do ochrony przed rosyjskimi dronami
Wołodymyr Zełenski zapowiedział sformowanie dodatkowych grup śmigłowców, przeznaczonych do walki z rosyjskimi dronami. Prezydent Ukrainy przeprowadził w tym dniu naradę z najwyższym dowództwem wojskowo-politycznym.
Kwestie wojskowe: ustalono, jak rozszerzyć możliwości lotnictwa wojskowego w zakresie ochrony przed dronami. Zostaną utworzone dodatkowe grupy śmigłowcowe
— oświadczył Zełenski.
Współpracujemy z partnerami, aby zapewnić Ukrainie więcej potrzebnych typów samolotów. Przedstawiono też raporty dotyczące współpracy z firmami produkującymi drony przechwytujące – potrzebne są maksymalne wolumeny produkcji
— napisał w mediach społecznościowych. Poinformował, że jednym z głównych tematów spotkania była ochrona i odbudowa energetyki, która jest intensywnie atakowana przez wojska rosyjskie.
Przedstawiono raporty dotyczące prac naprawczych w regionach po rosyjskich atakach. Jestem wdzięczny wszystkim zaangażowanym i pracującym praktycznie przez całą dobę – często są to naprawdę heroiczne wysiłki naszych energetyków, ekip remontowych i Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy
— zaznaczył. Zełenski zwrócił uwagę, że najtrudniejsza sytuacja panuje w miejscowościach przyfrontowych i w pobliżu granicy z Rosją – „tam, gdzie rosyjskie drony uderzeniowe i rakiety mają najkrótszy czas dolotu, a alarmy i ostrzały trwają niemal bez przerwy”.
