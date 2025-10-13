NA ŻYWO

RELACJA. 1329. wojny na Ukrainie. Po rosyjskim ataku na Charków część miasta bez prądu. Bomby uderzyły m.in. w placówkę medyczną

  • Świat
  • opublikowano:
Sprawdź na zdj. skutki rosyjskiego ataku na Odessę / autor: PAP/Alena Solomonova
na zdj. skutki rosyjskiego ataku na Odessę / autor: PAP/Alena Solomonova

Trwa 1329. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.

CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu

Wtorek, 14 października 2025 r.

00:03. Po rosyjskim ataku na Charków część miasta bez prądu

Po rosyjskim ataku z wykorzystaniem kierowanych bomb lotniczych na Charków na wschodzie Ukrainy, część miasta pozbawiona jest prądu - poinformował mer Charkowa Ihor Terechow.

Według władz w wyniku ataku co najmniej cztery osoby zostały ranne.

Jak napisał na Telegramie Ihor Terechow, siły rosyjskie zaatakowały miasto kierowanymi bombami lotniczymi. Uderzyły m.in. w placówkę medyczną. Atak spowodował przerwy w dostawach prądu w trzech dzielnicach.

00:00. Zełenski: utworzymy dodatkowe grupy śmigłowców do ochrony przed rosyjskimi dronami

Wołodymyr Zełenski zapowiedział sformowanie dodatkowych grup śmigłowców, przeznaczonych do walki z rosyjskimi dronami. Prezydent Ukrainy przeprowadził w tym dniu naradę z najwyższym dowództwem wojskowo-politycznym.

Kwestie wojskowe: ustalono, jak rozszerzyć możliwości lotnictwa wojskowego w zakresie ochrony przed dronami. Zostaną utworzone dodatkowe grupy śmigłowcowe

— oświadczył Zełenski.

Współpracujemy z partnerami, aby zapewnić Ukrainie więcej potrzebnych typów samolotów. Przedstawiono też raporty dotyczące współpracy z firmami produkującymi drony przechwytujące – potrzebne są maksymalne wolumeny produkcji

— napisał w mediach społecznościowych. Poinformował, że jednym z głównych tematów spotkania była ochrona i odbudowa energetyki, która jest intensywnie atakowana przez wojska rosyjskie.

Przedstawiono raporty dotyczące prac naprawczych w regionach po rosyjskich atakach. Jestem wdzięczny wszystkim zaangażowanym i pracującym praktycznie przez całą dobę – często są to naprawdę heroiczne wysiłki naszych energetyków, ekip remontowych i Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy

— zaznaczył. Zełenski zwrócił uwagę, że najtrudniejsza sytuacja panuje w miejscowościach przyfrontowych i w pobliżu granicy z Rosją – „tam, gdzie rosyjskie drony uderzeniowe i rakiety mają najkrótszy czas dolotu, a alarmy i ostrzały trwają niemal bez przerwy”.

red/wPolityce.pl/PAP/X/Fb/media

