Rosja wykorzystuje kryptowaluty do płacenia sabotażystom biorącym udział w aktach sabotażu w krajach Unii Europejskiej, by uniemożliwić służbom wywiadowczym śledzenie płatności – powiedział „Financial Times” szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego prof. Sławomir Cenckiewicz.
Szef BBN podkreślił, że Rosja prawdopodobnie wykorzystała właśnie tę formę płatności do finasowania ataków obejmujących m.in. ataki dronów, sabotaż oraz próby włamania się do sieci wodociągowych i innych elementów infrastruktury krytycznej - podał „FT”.
Zdaniem prof. Cenckiewicza dowody udostępnione służbom wywiadowczym Polski, Danii, Niemczech i Norwegii wskazują, że Moskwa wykorzystywała flotę cieni do wystrzeliwania dronów, które wlatywały w europejską przestrzeń powietrzną.
(Dane te - PAP) potwierdzają, że flota cieni, złożona często z bardzo starych rosyjskich tankowców służących do przemytu ropy, jest wykorzystywana przez Rosję do celów rozpoznawczych
— powiedział rozmówca „FT”.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oskarżył Rosję o wykorzystanie floty cieni na Morzu Bałtyckim do działalności wywiadowczej i dywersyjnej.
Cyberwojna z Rosją
Według szefa BBN sieć agentów zwerbowanych przez rosyjski wywiad wojskowy GRU, odkryta w 2023 r. w Polsce, „w dużej mierze była finansowana za pomocą kryptowalut” i rząd polski uważa, że Moskwa do dziś korzysta z tej metody płatności – podał brytyjski dziennik.
„FT” przypomniał, że we wrześniu Sejm zatwierdził projekt ustawy zaostrzającej regulacje dotyczące rynku kryptoaktywów, przewidujący m.in. kary więzienia dla osób nieprzestrzegających przepisów nadzoru. W opinii prof. Cenckiewicza ustawę tę należy postrzegać również jako narzędzie do ograniczania rosyjskich kanałów finansowania.
Polskie służby wywiadowcze są bardzo zainteresowane całym procesem legislacyjnym, aby mieć pewność, że nie będzie żadnych luk, które pozwoliłyby zagranicznym mocarstwom wykorzystywać kryptowaluty do finansowania swoich agentów
— powiedział.
W cyberprzestrzeni Polska znajduje się obecnie w stanie wojny z Rosją, nie jest to już stan zagrożenia
— zaznaczył szef BBN.
Jak przypomniał „FT”, w ciągu ostatniego roku władze polskie zamknęły dwa rosyjskie konsulaty oraz wydaliły kilku rosyjskich i białoruskich dyplomatów oskarżonych o pomoc w akcjach sabotażowych. Zdaniem prof. Cenckiewicza tacy dyplomaci stanowią jedynie „pierwszą warstwę” w systemie infiltracji, a Moskwa coraz częściej polega na lokalnych agentach „ad hoc” do udziału w konkretnych misjach. Szef BBN zaznaczył, że takim agentom można płacić niewielkie kwoty i stanowią oni „niskie ryzyko w zakresie rekrutacji”.
Brytyjski dziennik zauważył, że w ubiegłym tygodniu Polska przekazała rządowi w Kijowie 16-letniego Ukraińca, oskarżonego o pomoc rosyjskim służbom wywiadowczym w rekrutowaniu innych ukraińskich nastolatków do przeprowadzania ataków. Chociaż zdecydowana większość Ukraińców, którzy przybyli do Polski po 2022 roku, to legalnie przebywający w kraju uchodźcy, prof. Cenckiewicz powiedział, że „nie ma wątpliwości, że Rosjanie mieli wśród tych osób pewne aktywa”.
„Jesteśmy atlantystami”
W opinii szefa BBN premier Donald Tusk jako „europejski polityk (…) uważa, że oprócz NATO (także) Unia Europejska może w przyszłości utworzyć własny sojusz wojskowy, a w takiej sytuacji NATO odgrywałoby rolę pomocniczą (…), a nawet później przestałoby istnieć”.
My myślimy inaczej: jesteśmy atlantystami, jesteśmy proamerykańscy i uważamy, że jedynym sojuszem wojskowym korzystnym dla Polski jest i będzie NATO
— podkreślił prof. Cenckiewicz.
