„Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybędzie do Białego Domu na spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem” - podał dziennikarz „Financial Times” oraz źródła zbliżone do ukraińskich władz. Według agencji Reutera przywódcy zjedzą razem roboczy lunch.
Informację podał kijowski korespondent dziennika Christopher Miller na platformie X, powołując się na trzy źródła zaznajomione z planami. Taką samą informacje potwierdziło PAP źródło zbliżone do ukraińskich władz.
Jak podała agencja Reutera, powołując się na wysokiego rangą przedstawiciela Białego Domu, przywódcy mają 17 października zjeść roboczy lunch.
Już teraz do Waszyngtonu wyruszyła też osobna delegacja ukraińskich władz na czele z premier Juliją Swyrydenko i szefem administracji prezydenta Andrijem Jermakiem.
Trzecia wizyta
Do trzeciej wizyty ukraińskiego prezydenta w Białym Domu podczas prezydentury Trumpa dojdzie po dwóch weekendowych rozmowach telefonicznych między przywódcami, podczas których omawiali oni m.in. potencjalną sprzedaż Ukrainie pocisków manewrujących Tomahawk.
Rozmawialiśmy o broni, której potrzebują, o rodzajach broni, której potrzebują, bardzo potrzebują Patriotów, bardzo chcieliby mieć Tomahawki. (…) Rozmawialiśmy o tym i tak dalej, zobaczymy
— relacjonował Trump dziennikarzom podczas podróży do Izraela. Zaznaczył jednak, że zanim podejmie decyzje w tej sprawie, będzie musiał porozmawiać o tym z Władimirem Putinem.
Szczerze mówiąc, powiedziałem o tym prezydentowi Zełenskiemu, ponieważ Tomahawki to nowy etap agresji (…) Najpierw porozmawiałbym z Putinem i mógłbym powiedzieć: „słuchaj, jeśli ta wojna nie zostanie rozstrzygnięta, wyślę im Tomahawki
— opowiadał.
Zapowiedź Trumpa
Trump w Izraelu zapowiadał, że po zakończeniu wojny w Gazie skupi się na zakończeniu wojny w Ukrainie, informując, że ponownie poleci tą misję swojemu specjalnemu wysłannikowi Steve’owi Witkoffowi.
Wcześniej Trump twierdził, że „w pewnym sensie podjął już decyzję” na temat transferu rakiet, dodając, że chciałby się dowiedzieć, jak Ukraińcy będą je wykorzystywali.
Deklaracje Zełenskiego
W wywiadzie dla telewizji Fox News Zełenski zapewnił, że rakiety, które Ukraina być może uzyska - o ile USA wyrażą na to zgodę - będą wykorzystywane jedynie do atakowania celów wojskowych w Rosji.
To jest różnica między nami a Rosją
— zaznaczył.
Rosja zapowiedziała z kolei ostrą odpowiedź, jeśli dojdzie do przekazania Ukrainie amerykańskich rakiet manewrujących.
