Podpisano plan pokojowy dla Strefy Gazy. Prezydent Trump wskazał, że zajęło to "trzy tysiące lat": Nareszcie mamy pokój na Bliskim Wschodzie

Porozumienie pokojowe / autor: PAP/EPA/YOAN VALAT / POOL

Prezydent USA Donald Trump, prezydent Egiptu Abdel Fatah el-Sisi oraz prezydent Turcji Recept Tayyip Erdogan podpisali pokojowy plan dla Strefy Gazy podczas uroczystości w Szarm el-Szejk w Egipcie.

To zajęło 3 tysiące lat, by dojść do tego punktu. Potraficie w to uwierzyć? I to się utrzyma. To się utrzyma

— powiedział Trump, podpisując dokument. Choć nie jest do końca jasne, co znajduje się w podpisanym tekście, miał to być plan pokojowy dla Strefy Gazy.

Podpiszemy dokument, który będzie zawierał wiele zasad, przepisów i innych kwestii. Będzie on bardzo kompletny

— oznajmił Trump.

Dzięki historycznemu porozumieniu, które właśnie podpisaliśmy, modlitwy milionów ludzi w końcu zostały wysłuchane… Razem osiągnęliśmy to, co wszyscy uważali za niemożliwe. Nareszcie mamy pokój na Bliskim Wschodzie

— wskazał amerykański lider.

Doniosły przełom, który dziś wieczorem świętujemy, to coś więcej niż tylko koniec wojny w Strefie Gazy — z Bożą pomocą będzie to nowy początek dla całego pięknego Bliskiego Wschodu… Możemy zbudować region silny, stabilny, zamożny i zjednoczony w odrzuceniu ścieżki terroru raz na zawsze

— mówił.

Obok niego dokument podpisali prezydenci Egiptu i Turcji.

Order Nilu

Podczas wydarzenia prezydent Donald Trump został odznaczony najwyższym odznaczeniem państwowym Egiptu - Orderem Nilu.

Jedyna droga

Plan pokojowy podpisany przez prezydenta Trumpa i przywódców Egiptu, Kataru i Turcji stworzy polityczny horyzont dla wdrożenia rozwiązania dwupaństwowego na Bliskim Wschodzie

— powiedział prezydent Egiptu Abdel Fattah el-Sisi.

Jak powiedział egipski przywódca ma on stworzyć „niezbędny polityczny horyzont dla wdrożenia rozwiązania dwupaństwowego”.

Jest to bowiem jedyna droga do spełnienia uzasadnionych ambicji zarówno narodu palestyńskiego, jak i izraelskiego, które chcą zakończyć konflikt i żyć bezpiecznie

— wskazał.

