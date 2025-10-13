Prezydent USA Donald Trump, prezydent Egiptu Abdel Fatah el-Sisi oraz prezydent Turcji Recept Tayyip Erdogan podpisali pokojowy plan dla Strefy Gazy podczas uroczystości w Szarm el-Szejk w Egipcie.
To zajęło 3 tysiące lat, by dojść do tego punktu. Potraficie w to uwierzyć? I to się utrzyma. To się utrzyma
— powiedział Trump, podpisując dokument. Choć nie jest do końca jasne, co znajduje się w podpisanym tekście, miał to być plan pokojowy dla Strefy Gazy.
Podpiszemy dokument, który będzie zawierał wiele zasad, przepisów i innych kwestii. Będzie on bardzo kompletny
— oznajmił Trump.
Dzięki historycznemu porozumieniu, które właśnie podpisaliśmy, modlitwy milionów ludzi w końcu zostały wysłuchane… Razem osiągnęliśmy to, co wszyscy uważali za niemożliwe. Nareszcie mamy pokój na Bliskim Wschodzie
— wskazał amerykański lider.
Doniosły przełom, który dziś wieczorem świętujemy, to coś więcej niż tylko koniec wojny w Strefie Gazy — z Bożą pomocą będzie to nowy początek dla całego pięknego Bliskiego Wschodu… Możemy zbudować region silny, stabilny, zamożny i zjednoczony w odrzuceniu ścieżki terroru raz na zawsze
— mówił.
Obok niego dokument podpisali prezydenci Egiptu i Turcji.
Order Nilu
Podczas wydarzenia prezydent Donald Trump został odznaczony najwyższym odznaczeniem państwowym Egiptu - Orderem Nilu.
Jedyna droga
Plan pokojowy podpisany przez prezydenta Trumpa i przywódców Egiptu, Kataru i Turcji stworzy polityczny horyzont dla wdrożenia rozwiązania dwupaństwowego na Bliskim Wschodzie
— powiedział prezydent Egiptu Abdel Fattah el-Sisi.
Jak powiedział egipski przywódca ma on stworzyć „niezbędny polityczny horyzont dla wdrożenia rozwiązania dwupaństwowego”.
Jest to bowiem jedyna droga do spełnienia uzasadnionych ambicji zarówno narodu palestyńskiego, jak i izraelskiego, które chcą zakończyć konflikt i żyć bezpiecznie
— wskazał.
as/PAP/X
