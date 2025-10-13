Ukraińskie dzieci na okupowanych przez Rosję terenach nie mogą uczyć się w ramach ukraińskiego systemu edukacji; Rosjanie często izolują dzieci i przymusowo podają im środki psychotropowe za nieposłuszeństwo – poinformowała ukraińska rzecznik praw dziecka Daria Herasymczuk.
Dzieciom w takich warunkach jest naprawdę bardzo ciężko. Nie mają prawa mówić po ukraińsku, a tym bardziej uczyć się języka ukraińskiego i literatury. Wiedzą, że za to mogą zostać ukarane same lub ucierpią ich rodzice. Często za takie nieposłuszeństwo dzieci są bite, izolowane, przymusowo podaje się im środki psychotropowe – znam osobiście takie przypadki. I niestety to tylko część tego, co się dzieje. I to jest coś, o czym nie mamy prawa milczeć
-– powiedziała Herasymczuk w wywiadzie dla agencji Interfax-Ukraina.
Jednocześnie zaznaczyła, że dzieci na okupowanych terenach nie mają komu poskarżyć się na łamanie swych praw przez Rosjan.
Jeśli dorośli przynajmniej czasami znajdują jakąś możliwość poinformowania, na przykład na portalu „Dzieci wojny”, że posiadają informacje o jakimś przestępstwie wobec ukraińskiego dziecka, to dzieci najczęściej nie znajdują takiego sposobu komunikacji
– wyjaśniła.
Herasymczuk podkreśliła jednak, że jeśli dziecko ma dostęp do internetu, może wejść na portal „Dzieci wojny” i opowiedzieć o tym, co się z nim stało. Dzięki temu można dowiedzieć się o takich przypadkach i pomóc.
W ubiegłym tygodniu szef biura prezydenta Ukrainy Andrij Jermak poinformował, że 23 ukraińskich dzieci i nastolatków zostało uratowanych z okupowanych przez Rosję obszarów Ukrainy i przewiezionych na terenach znajdujących się pod kontrolą Kijowa.
Pierwsza dama USA Melania Trump ogłosiła, że dzięki współpracy z Rosją w odpowiedzi na jej list dotyczący wywiezionych do Rosji ukraińskich dzieci w ciągu ostatniej doby ośmioro dzieci powróciło do rodzin. Małżonka prezydenta USA oceniła, że przywódca Rosji Władimir Putin wykazał gotowość do współpracy.
List pierwszej damy USA do Putina na temat ukraińskich dzieci został przekazany rosyjskiemu przywódcy podczas szczytu prezydentów USA i Rosji na Alasce. Wcześniej Melania Trump poruszała ten temat również w rozmowach z żoną ukraińskiego prezydenta Ołeną Zełenską.
Władze Ukrainy informowały, że Rosjanie nielegalnie deportowali lub przymusowo przesiedlili do Rosji i Białorusi ponad 19,5 tys. dzieci wbrew konwencjom genewskim. Finansowane przez władze badania wskazywały, że liczba deportowanych dzieci może być bliższa 35 tys. – podała agencja Reutera.
pap
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/743062-rosjanie-podaja-ukrainskim-dzieciom-srodki-psychotropowe
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.