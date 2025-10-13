WIDEO

Katastrofa kolejowa na Słowacji. Ponad 100 osób odniosło obrażenia, dwie są w stanie krytycznym. Znana jest potencjalna przyczyna wypadku

Co najmniej sto osób odniosło obrażenia w katastrofie kolejowej, do której doszło dzisiaj w powiecie rożniawskim na wschodzie Słowacji. Na miejsce katastrofy skierowano straż pożarną, pięć karetek pogotowia i śmigłowce ratunkowe. Co najmniej dwie osoby znajdują się w stanie krytycznym, a trzy wciąż są uwięzione w pociągu, o czym powiadomił na konferencji prasowej minister spraw wewnętrznych Matúš Šutaj Eštok.

Nieopodal wsi Jablonov zderzyły się dwa pociągi, w wyniku czego - wedle najnowszych informacji - obrażenia odniosło ponad sto osób. Na miejscu katastrofy znajduje się pięć zespołów ratowniczych oraz śmigłowiec ratunkowy.

Operatorzy linii ratunkowej 155 koordynują działania karetek pogotowia ratunkowego, które reagują na zgłoszenie o zderzeniu pociągów. Plan postępowania w przypadku urazów został uruchomiony

— zaznaczyło Centrum Operacyjne Słowackiej Służby Ratownictwa Medycznego.

Wstępne ustalenia wskazują, że do katastrofy doszło przed tunelem na trasie Jablonov nad Turnou - Lipovnik. Efektem zderzenia pociągów ekspresowych R 913 i R 914 było wstrzymanie ruchu od godz. 10.15.

Błąd ludzki?

Wedle szefa słowackiego MSW Matúša Šutaja Eštoka przyczyną katastrofy był błąd ludzki - jeden z maszynistów nie ustąpił drugiemu pierwszeństwa.

Funkcjonariusze słowackich służb zabezpieczają obecnie miejsce katastrofy, wciąż koordynują działania ratownicze i kierują ruchem w okolicy. Na miejscu wypadku pojawił się również słowacki minister transportu Jozef Ráž.

Przyczyny zdarzenia mają zostać wyjaśnione prez specalnie powołaną do tego komisję.

