Palestyński Hamas przekazał Czerwonemu Krzyżowi 13 izraelskich zakładników - poinformował dziś portal Ynet. Wcześniej tego dnia wypuszczono już siedmiu porwanych. 20 Izraelczyków było ostatnimi żyjącymi więźniami Hamasu uprowadzonymi do Strefy Gazy 7 października 2023 r. Amerykański prezydent Donald Trump, który przyleciał dziś do Tel Awiwu, by wygłosić historyczne przemówienie w Knesecie, powiedział dziennikarzom, że „wojna się skończyła”, a Hamas zastosuje się do konieczności rozbrojenia, które zakłada plan pokojowy.
Izraelska armia oficjalnie potwierdziła te informacje.
Według mediów izraelskich uwolnieni to: Elkana Bohbot, Rom Braslawski, Nimrod Cohen, Ariel Cunio, Dawid Cunio, Ewjatar Dawid, Maksim Herkin, Eitan Horn, Segew Kalfon, Bar Kuperstein, Josef-Haim Ohana, Awinatan Or i Matan Zangauker.
Zwolnienie porwanych jest częścią obowiązującej od 10 października pierwszej fazy rozejmu w Strefie Gazy. Hamas ma też wydać ciała 28 zabitych porwanych.
Wcześniej palestyński Hamas przekazał Czerwonemu Krzyżowi pierwszych siedmiu z 20 izraelskich zakładników, którzy mają zostać zwolnieni w poniedziałek.
W Tel Awiwie setki osób zebrały się, by obserwować na ekranach uwolnienie uprowadzonych. Transmisja jest prowadzona na tzw. placu Zakładników - miejscu gdzie przez miesiące odbywały się demonstracje w obronie porwanych.
To ostatnie z 251 osób porwanych 7 października przez Hamas, a ich uwolnienie jest częścią obowiązującej od piątku pierwszej fazy rozejmu w Strefie Gazy. Porozumienie zawarto pod patronatem Trumpa.
„Wojna się skończyła”
Prezydent USA Donald Trump przybył dzisiaj do izraelskiego parlamentu, Knesetu, gdzie ma wygłosić przemówienie. Trump powiedział dziennikarzom, że uważa wojnę Izraela z Hamasem za zakończoną, a palestyńskie ugrupowanie zastosuje się do planu pokojowego, który zakłada jego rozbrojenie.
Przed przemówieniem Trump wpisał się do księgi pamiątkowej izraelskiego parlamentu.
To dla mnie zaszczyt, to wspaniały i piękny dzień, nowy początek
— napisał amerykański przywódca.
Oprócz Trumpa podczas uroczystej sesji Knesetu głos zabierze premier Benjamin Netanjahu, przewodniczący izby Amir Ochana i lider opozycji Jair Lapid.
Drugi etap porozumienia zakłada m.in. rozbrojenie Hamasu. Przedstawiciele ugrupowania wielokrotnie deklarowali, że nie złożą broni.
