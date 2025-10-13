„Wraz z uwolnieniem izraelskich zakładników przez palestyński Hamas możliwy staje się pokój w Strefie Gazy” – oświadczył dziś prezydent Francji Emmanuel Macron, który weźmie udział w szczycie pokojowym w Egipcie poświęconym zakończeniu wojny na tym palestyńskim terytorium. Zaangażowanie UE w pomoc finansową dla odbudowania Strefy Gazy potwierdziła już szefowa KE Ursula von der Leyen. Szef niemieckiej dyplomacji Johann Wadephul przekazał z kolei, że po wdrożeniu porozumienia pokojowego rząd w Berlinie rozważy wznowienie eksportu broni do Izraela.
Podzielam radość rodzin i narodu izraelskiego, ponieważ siedmioro zakładników właśnie zostało przekazanych Międzynarodowemu Komitetowi Czerwonego Krzyża
— napisał Emmanuel Macron na platformie X.
Wraz z ich uwolnieniem – oraz spodziewanym uwolnieniem kolejnych 13 zakładników dziś rano – pokój staje się możliwy dla Izraela, dla Gazy i dla całego regionu
— dodał francuski prezydent.
Jest to część realizacji planu pokojowego dla Strefy Gazy, którego patronem jest prezydent USA Donald Trump. Pierwsza faza rozejmu między Izraelem a Hamasem rozpoczęła się 10 października.
Macron zapowiedział również, że Francja będzie zaangażowana „na każdym etapie” trumpowskiego planu. Chęć udziału w jego realizacji zadeklarowała wcześniej także m.in. szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas.
W dzisiejszym szczycie w egipskim Szarm el-Szejk uczestniczyć będą przedstawiciele około 30 państw pod przewodnictwem Trumpa i prezydenta Egiptu Abdela Fataha el-Sisiego.
Pieniądze dla Strefy Gazy
Powrót izraelskich zakładników jest chwilą radości dla ich rodzin i ulgi dla całego świata
— oznajmiła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
Jak dodała, UE zapewni fundusze na odbudowę Strefy Gazy. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas zapowiedziała wznowienie misji monitorowania przejścia granicznego z Egiptem.
Kallas we wpisie na platformie X zapowiedziała, że pojutrze wznowiona zostanie cywilna misja monitorowania przejścia granicznego między Strefą Gazy a Egiptem. Według niej misja ta może odegrać ważną rolę we wspieraniu zawieszenia broni.
Aby plan pokojowy zakończył się sukcesem, potrzebne jest silne wsparcie międzynarodowe. UE jest gotowa spełnić swoją rolę
— podkreśliła.
Ursula von der Leyen oświadczyła, że uwolnienie izraelskich zakładników oznacza przejście do kolejnego rozdziału.
Europa w pełni popiera plan pokojowy wynegocjowany przez Stany Zjednoczone, Katar, Egipt i Turcję. Sfinalizowanie dziś w Szarm el-Szejk porozumienia kończącego wojnę będzie historycznym kamieniem milowym
— zaznaczyła szefowa KE.
Według niej UE chce wykorzystać wszystkie możliwe narzędzia, by przyczynić się do sukcesu planu pokojowego, w szczególności - jak podkreśliła przewodnicząca - Unia jest gotowa udzielić wsparcia w zakresie zarządzania i reformy Autonomii Palestyńskiej.
Będziemy aktywną siłą w grupie darczyńców na rzecz Palestyny. Zapewnimy również fundusze UE na odbudowę Gazy
— zapowiedziała.
Dyplomatyczny sukces
Kallas podkreśliła, że uwolnienie zakładników jest dyplomatycznym sukcesem i kluczowym krokiem w kierunku pokoju. Jak zaznaczyła, przełom ten umożliwił prezydent USA Donald Trump.
Zapewnienie pokoju w Strefie Gazy będzie niezwykle skomplikowane
— dodała wysoka przedstawicielka UE ds. zagranicznych i obronnych.
Uwolnienie przetrzymywanych przez Hamas zakładników jest częścią obowiązującej od piątku pierwszej fazy rozejmu w Strefie Gazy.
Pokojowi w Strefie Gazy poświęcony jest szczyt kilkudziesięciu przywódców w poniedziałek w Szarm el-Szejk w Egipcie. Weźmie w nim udział Trump. Na spotkaniu Unię Europejską reprezentować będzie przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa.
Von der Leyen w poniedziałek jest w Albanii w ramach swojego bałkańskiego tournee. Kallas składa z kolei wizytę w Kijowie.
Niemcy już wietrzą okazję
Katar, Egipt i Turcja wywierają presję na palestyński Hamas, by ten się rozbroił
— powiedział dzisiaj szef MSZ Niemiec Johann Wadephul.
Dodał, że po wdrożeniu porozumienia pokojowego w Strefie Gazy rozważone zostanie wznowienie niemieckiego eksportu broni do Izraela.
W rozmowie ze stacją radiową Deutschlandfunk Wadephul podkreślił, że największą motywacją dla Palestyńczyków, by odwrócić się od Hamasu, jest realistyczna perspektywa utworzenia własnego państwa oraz szansa na odbudowę zdewastowanej Strefy Gazy.
Szef niemieckiej dyplomacji z optymizmem wyraził się o dalszym przebiegu procesu pokojowego. Jego zdaniem Izraelczycy i Palestyńczycy zrozumieli, że przemocą nie osiągną trwałego rozwiązania.
Wadephul przekazał, że po wdrożeniu porozumienia pokojowego rząd w Berlinie rozważy wznowienie eksportu broni do Izraela. Obecnie rząd w Berlinie nie wydaje żadnych zgód na wywóz broni do tego kraju, za przyczynę podając obawę, że mogłaby ona zostać użyta w Strefie Gazy.
Reprezentujący CDU minister wyraził na antenie Deutschlandfunk wątpliwość, czy dobrym pomysłem byłby udział niemieckich żołnierzy w siłach, które mają zapewnić bezpieczeństwo w Strefie Gazy. Taki krok wykluczył wcześniej kanclerz Friedrich Merz.
Od zaprezentowania przez prezydenta USA Donalda Trumpa planu pokojowego dla Strefy Gazy przedstawiciele władz niemieckich deklarowali gotowość wsparcia procesu, wskazując głównie pomoc humanitarną. Parlamentarny rzecznik SPD ds. polityki zagranicznej Adis Ahmetovic powiedział, że rola Niemiec w Strefie Gazy może polegać na „budowie tymczasowych miejsc zakwaterowania, usuwaniu gruzów oraz odbudowie systemu zaopatrzenia w wodę i urządzeń sanitarnych”.
Palestyński Hamas przekazał Czerwonemu Krzyżowi 13 izraelskich zakładników - poinformował dziś portal Ynet. Wcześniej tego dnia wypuszczono już siedmiu porwanych. 20 Izraelczyków było ostatnimi żyjącymi więźniami Hamasu uprowadzonymi do Strefy Gazy 7 października 2023 r. Amerykański prezydent Donald Trump, który przyleciał dziś do Tel Awiwu, by wygłosić historyczne przemówienie w Knesecie, powiedział dziennikarzom, że „wojna się skończyła”, a Hamas zastosuje się do konieczności rozbrojenia, które zakłada plan pokojowy.
maz/PAP/X
