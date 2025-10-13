WIDEO

Przełom na Bliskim Wschodzie. Donald Trump wylądował w Tel Awiwie, przywitał go Netanjahu. Prezydent USA wystąpi przed Knesetem

Donald Trump wylądował w Izraelu wkrótce po ogłoszeniu uwolnienia przez Hamas pierwszych zakładników. Na prezydenta USA czekał na lotnisku premier Benjamin Netanjahu. W czasie krótkiej wizyty amerykański przywódca spotka się także rodzinami zakładników Hamasu oraz wygłosi przemówienie w Knesecie.

Trump przyleciał rano na lotnisko Ben Guriona. Powitali go prezydent Icchak Hercog i premier Benjamin Netanjahu.

Prezydentowi USA towarzyszyli córka Ivanka i zięć Jared Kushner.

Amerykański przywódca wyruszył następnie do izraelskiego parlamentu w Jerozolimie. W Knesecie spotka się z rodzinami zakładników więzionych przez Hamas.

Trump wygłosi też przemówienie przed Knesetem. Oprócz niego podczas uroczystej sesji głos zabierze Netanjahu, przewodniczący izby Amir Ochana i lider opozycji Jair Lapid.

Palestyński Hamas przekazał Czerwonemu Krzyżowi pierwszych siedmiu z 20 izraelskich zakładników, którzy mają zostać zwolnieni w poniedziałek - poinformowała agencja Reutera. W Tel Awiwie setki osób zebrały się, by obserwować na ekranach uwolnienie uprowadzonych. Transmisja jest prowadzona na tzw. placu Zakładników - miejscu gdzie przez miesiące odbywały się demonstracje w obronie porwanych.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Hamas przekazał pierwszych izraelskich zakładników Czerwonemu Krzyżowi! Dziesiątki Izraelczyków czekają na uwolnionych

Spotkanie w Egipcie

Prezydent USA odleci z Izraela do egipskiego Szarm el-Szejk, gdzie również dzisiaj odbędzie się spotkanie kilkudziesięciu światowych przywódców poświęcone pokojowi w Strefie Gazy. Od piątku obowiązuje zawieszenie broni wprowadzone w ramach pierwszej fazy przedstawionego przez Trumpa planu pokojowego dla regionu.

Amerykański prezydent przed odlotem do Izraela ogłosił, że wojna w Strefie Gazy jest zakończona.

CZYTAJ WIĘCEJ: Trump w drodze do Izraela: „Wojna się zakończyła”. Tomahawki dla Ukrainy? „Najpierw porozmawiałbym z Putinem”

olnk/PAP/Reuters/X

