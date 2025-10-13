Donald Trump wylądował w Izraelu wkrótce po ogłoszeniu uwolnienia przez Hamas pierwszych zakładników. Na prezydenta USA czekał na lotnisku premier Benjamin Netanjahu. W czasie krótkiej wizyty amerykański przywódca spotka się także rodzinami zakładników Hamasu oraz wygłosi przemówienie w Knesecie.
Trump przyleciał rano na lotnisko Ben Guriona. Powitali go prezydent Icchak Hercog i premier Benjamin Netanjahu.
Prezydentowi USA towarzyszyli córka Ivanka i zięć Jared Kushner.
Amerykański przywódca wyruszył następnie do izraelskiego parlamentu w Jerozolimie. W Knesecie spotka się z rodzinami zakładników więzionych przez Hamas.
Trump wygłosi też przemówienie przed Knesetem. Oprócz niego podczas uroczystej sesji głos zabierze Netanjahu, przewodniczący izby Amir Ochana i lider opozycji Jair Lapid.
Palestyński Hamas przekazał Czerwonemu Krzyżowi pierwszych siedmiu z 20 izraelskich zakładników, którzy mają zostać zwolnieni w poniedziałek - poinformowała agencja Reutera. W Tel Awiwie setki osób zebrały się, by obserwować na ekranach uwolnienie uprowadzonych. Transmisja jest prowadzona na tzw. placu Zakładników - miejscu gdzie przez miesiące odbywały się demonstracje w obronie porwanych.
Spotkanie w Egipcie
Prezydent USA odleci z Izraela do egipskiego Szarm el-Szejk, gdzie również dzisiaj odbędzie się spotkanie kilkudziesięciu światowych przywódców poświęcone pokojowi w Strefie Gazy. Od piątku obowiązuje zawieszenie broni wprowadzone w ramach pierwszej fazy przedstawionego przez Trumpa planu pokojowego dla regionu.
Amerykański prezydent przed odlotem do Izraela ogłosił, że wojna w Strefie Gazy jest zakończona.
