Dwie aktywistki klimatyczne z organizacji Futuro Vegetal oblały wczoraj czerwoną farbą obraz Jose Garnela poświęcony Krzysztofowi Kolumbowi w Museo Naval, protestując przeciwko hiszpańskiej kolonizacji Ameryki.
Aktywistki oblały farbą dzieło Garnela „Pierwszy hołd dla Kolumba” z 1892 r., po czym zostały zatrzymane przez ochronę muzeum, a następnie przekazane policji. Kobiety zostały aresztowane pod zarzutem przestępstwa przeciwko dziedzictwu kulturowemu. Do zdarzenia doszło wczoraj, w dniu święta państwowego, upamiętniającego odkrycie Ameryki przez Kolumba w 1492 r.
Jak napisał kolektyw na portalu X, obchody 12 października to „świętowanie wieków ucisku, wyzysku i ludobójstwa rdzennej ludności” obu Ameryk.
Muzeum przekazał później w mediach społecznościowych, że odbyły się prace profesjonalistów nad naprawą obrazu.
To kolejny głośny protest aktywistów Futuro Vegetal w ostatnim czasie. Pod koniec sierpnia pomazali farbą fasadę słynnego kościoła Sagrada Familia w Barcelonie w celu zwrócenia uwagi na problem pożarów lasów w Hiszpanii. Z kolei w 2022 r. przykleili się do obrazów Francisco Goi w Muzeum Prado w Madrycie, zarzucając rządowi premiera Pedro Sancheza brak działań przeciwko zmianom klimatu.
Organizacja, która powstała w 2022 r., liczy według szacunków kilkaset osób. W obławie policyjnej na początku 2024 r. zatrzymano 22 jej członków.
W niedzielę w stolicy Hiszpanii miał również miejsce protest przed słynnym obrazem Pabla Picassa „Guernica”, który znajduje się w Muzeum Królowej Zofii. Około 20 aktywistów z grupy Marea Palestina usiadło przed obrazem z napisem „Stop ludobójstwu” i palestyńskimi flagami, zmuszając ochronę do wyproszenia zwiedzających z sali.
