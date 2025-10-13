Palestyński Hamas przekazał Czerwonemu Krzyżowi pierwszych siedmiu z 20 izraelskich zakładników, którzy mają zostać zwolnieni w poniedziałek - poinformowała agencja Reutera. W Tel Awiwie setki osób zebrały się, by obserwować na ekranach uwolnienie uprowadzonych. Transmisja jest prowadzona na tzw. placu Zakładników - miejscu gdzie przez miesiące odbywały się demonstracje w obronie porwanych.
Według mediów izraelskich uwolnieni to: Matan Angrest, Gali Berman, Ziw Berman, Alon Ohel, Eitan Mor, Omri Miran i Guy Gilboa-Dallal.
Izraelskie wojsko potwierdziło, że Hamas przekazał Czerwonemu Krzyżowi pierwszych siedmiu z 20 izraelskich zakładników, którzy mają zostać dziś zwolnieni. Dodano, że uwolnieni zostaną teraz przekazani izraelskim żołnierzom stacjonującym w Strefie Gazy.
Tłumy Izraelczyków zgromadzonych na placu Zakładników z radością przyjęły informacje o uwolnieniu porwanych.
Biuro prasowe Białego Domu podało, że prezydent USA Donald Trump oglądał relację z oswobodzenia pierwszych zakładników na pokładzie samolotu Air Force One, który krótko później wylądował w Izraelu.
Oczekiwanie na uwolnionych
Hamas opublikował rano listę 20 żyjących izraelskich zakładników, którzy mają zostać wkrótce zwolnieni. Według izraelskich mediów Hamas miał wypuścić porwanych w dwóch partiach, o godz. 8 i 10 czasu miejscowego (godz. 7 i 9 w Polsce).
To ostatni pozostający przy życiu zakładnicy z grupy 251 osób, uprowadzonych podczas ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 r. Ich zwolnienie jest częścią obowiązującej od piątku pierwszej fazy rozejmu w Strefie Gazy.
Porwanych odbierze Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK) i przekaże izraelskiej armii.
W Tel Awiwie setki osób zebrały się, by obserwować na ekranach uwolnienie uprowadzonych. Transmisja jest prowadzona na tzw. placu Zakładników - miejscu gdzie przez miesiące odbywały się demonstracje w obronie porwanych.
Dziesiątki Izraelczyków czekają też na uwolnionych w pobliżu bazy wojskowej w Reim przy granicy ze Strefą Gazy, do której mają zostać przewiezieni.
Zgodnie z umową rozejmową, przekazanie zakładników ma odbyć się bez publicznych ceremonii i relacji medialnych. W czasie zawieszenia broni ostatniej zimy Hamas uwalniał porwanych podczas publicznych zgromadzeń, które w Izraelu były odbierane jako propagandowe widowiska, mające upokorzyć zakładników.
W grupie 20 pozostających przy życiu porwanych są sami mężczyźni. Niektórzy z nich to żołnierze izraelskiej armii, inni zostali uprowadzeni z przygranicznych kibuców lub odbywającego się w pobliżu Strefy Gazy festiwalu muzycznego 7 października 2023 r.
Izrael ma w zamian uwolnić 250 Palestyńczyków skazanych na dożywotnie pozbawienie wolności i 1700 mieszkańców Strefy Gazy zatrzymanych po wybuchu wojny dwa lata temu. Wśród nich nie ma wyższych dowódców Hamasu i innych palestyńskich grup, m.in. Marwana Barghutiego, których uwolnienia domagał się Hamas.
CZYTAJ TAKŻE:
— Trump w drodze do Izraela: „Wojna się zakończyła”. Tomahawki dla Ukrainy? „Najpierw porozmawiałbym z Putinem”
— Palestyńczycy wracają do Strefy Gazy, Hamas ma uwolnić zakładników. Jutro szczyt pokojowy w Egipcie, na miejsce leci Donald Trump
olnk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/743007-hamas-przekazal-pierwszych-zakladnikow-czerwonemu-krzyzowi
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.