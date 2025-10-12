Trwa 1328. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Poniedziałek, 13 października 2025 r.
18:55. Na froncie zginęło już 314 obywateli Białorusi walczących po stronie Rosji
314 obywateli Białorusi zginęło walcząc po stronie Rosji od początku wojny - wynika z informacji opublikowanych w raporcie Centrum Koordynacji ds. Postępowania z Jeńcami Wojennymi.
„314 zgonów, które udokumentowaliśmy, stanowi porażającą stratę dla każdego kraju. Dla porównania, w ciągu całej dziesięcioletniej wojny radziecko-afgańskiej zginęło 723 Białorusinów” - czytamy w raporcie.
Według raportu białoruscy rekruci umierają średnio 6,5 miesiąca po podpisaniu kontraktu z armią rosyjską.
18:30. Zełenski przygotowuje się na spotkanie w Remstein
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przedstawił priorytety na spotkaniu Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy (znanej również jako Format Ramstein), które odbędzie się w środę 15 października.
Naszym priorytetem jest obrona powietrzna – i teraz mamy nie tylko listę niezbędnych systemów i pocisków, ale także jasne zrozumienie, który kraj może zapewnić szybką dostawę i na jakich warunkach
— powiedział Zełenski. Mówił również o działaniach w ramach programu PURL – zakupu amerykańskiej broni dla Ukrainy finansowanej przez europejskich sojuszników z NATO – oraz SAFE – unijnego mechanizmu kredytowania obronności.
Chociaż PURL okazał się już skuteczny, europejski instrument Security Action For Europe wciąż wymaga wypełnienia autentycznie istotną treścią. W szczególności potrzebujemy takich elementów udziału państw europejskich w SAFE, które już teraz będą odstraszać Rosję – stwierdził Zełenski.
18:00. Komisja Europejska udziela 100 mln euro gwarancji na inwestycje w odbudowę Ukrainy
Komisja Europejska i Międzynarodowa Korporacja Finansowa (MFC) podpisały umowę o udzieleniu 100 mln euro gwarancji na inwestycje w projekty odbudowy Ukrainy.
„W Brukseli, w ramach forum Ukraina-UE: Inwestuj w odbudowę, Komisja Europejska i Międzynarodowa Korporacja Finansowa (MFC) podpisały umowę o udzieleniu 100 mln euro gwarancji na inwestycje na Ukrainie” – czytamy w oświadczeniu Ministerstwa Rozwoju Wspólnot i Terytoriów.
Według ministerstwa gwarancje zostaną przekazane Funduszowi Bursztynowego Smoka [Infrastruktura Ukrainy], który inwestuje w transport, logistykę, energetykę i telekomunikację – sektory kluczowe dla odbudowy i zrównoważonego wzrostu gospodarczego Ukrainy.
17:30. Szmyhal i Kallas omówili zacieśnienie współpracy w zakresie bezpieczeństwa między Ukrainą a UE
Ukraiński minister obrony Denys Szmyhal spotkał się z Wysoką Przedstawiciel Unii Europejskiej ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Kają Kallas, aby omówić sposoby wzmocnienia bezpieczeństwa Ukrainy i Europy.
Unia Europejska stała się potężnym partnerem Ukrainy w jej wojnie z Rosją. Omawialiśmy wspólne projekty w zakresie produkcji uzbrojenia, wymiany technologii i udziału Ukrainy we wspólnych inicjatywach UE, w tym w projekcie SAFE – zauważył ukraiński minister obrony.
Szmyhal podkreślił również wagę zaostrzenia sankcji wobec Rosji i powiedział, że obie strony skoordynowały kluczowe potrzeby finansowe Ukrainy w nadchodzącym roku.
Ważne jest, aby rosyjskie aktywa nadal służyły Ukrainie. Nasze partnerstwo stanowi fundament przyszłego bezpieczeństwa. Razem możemy zbudować silną i zjednoczoną Europę zdolną do przeciwstawienia się każdemu zagrożeniu – podsumował minister obrony Ukrainy.
17:00. Zełenski ma w piątek polecieć do Trumpa
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybędzie w piątek do Białego Domu na spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem - podał dziennikarz „Financial Times” oraz źródła zbliżone do ukraińskich władz. Do spotkania dojdzie po rozmowach telefonicznych liderów na temat sprzedaży Kijowowi pocisków. Informację tę podał kijowski korespondent dziennika Christopher Miller na platformie X, powołując się na trzy źródła zaznajomione z planami.
Tę samą informacje potwierdziło PAP źródło zbliżone do ukraińskich władz. Już w poniedziałek do Waszyngtonu wyruszyła też osobna delegacja ukraińskich władz na czele z premierką Juliją Swyrydenko i szefem administracji prezydenta Andrijem Jermakiem.
15:35. 200 osób na terytoriach okupowanych przez Rosjan skazanych za zdradę lub szpiegostwo
W ciągu ostatnich trzech lat blisko 200 osób zostało skazanych za zdradę bądź szpiegostwo na anektowanych terytoriach Ukrainy – podaje portal Ważnyje Istorii. Ponad jedna czwarta oskarżonych to kobiety.
Z dochodzenia przeprowadzonego przez dziennikarzy niezależnego rosyjskiego portalu Ważnyje Istorii wynika, że w ciągu trzech lat od ogłoszenia przez Rosję aneksji ukraińskich obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego na ich okupowanych terytoriach sądy wydały co najmniej 190 wyroków skazujących za „zdradę stanu”, „szpiegostwo” i „poufną współpracę z państwem obcym”. Takie wyroki wymierzane są osobom, które sprzeciwiają się okupacji i zostały zatrzymane przez rosyjskie służby. Dwie trzecie wyroków dotyczy „szpiegostwa”.
W Rosji zarzut „szpiegostwa” stosowany jest do sądzenia cudzoziemców, zaś w anektowanych regionach – obywateli Ukrainy. Z kolei osoby, które zostały zmuszone do przyjęcia rosyjskiego paszportu, oskarżane są na podstawie artykułu o „zdradzie”. Dziennikarze portalu Ważnyje Istorii ustalili, że o „zdradę” są również oskarżani Ukraińcy bez obywatelstwa mieszkający na okupowanych terytoriach. Z kolei osoby posiadające zarówno obywatelstwo rosyjskie, jak i ukraińskie najczęściej są sądzone na podstawie obu artykułów jednocześnie.
Średni wyrok za „szpiegostwo” dla Ukraińców na terytoriach okupowanych wynosi 13,3 roku, a za „zdradę” 13,8 roku. Wiadomo również o co najmniej dwóch przypadkach wyroków dożywocia. Ponad jedna czwarta skazanych (28 proc.) to kobiety. Przynajmniej osiem z nich to osoby nieletnie. Z publicznie dostępnych danych wynika, że pięć oskarżonych z tych artykułów osób zmarło w niewoli.
14:57. Tylko 25 proc. chce, by Zełenski pozostał po wojnie prezydentem
25 proc. Ukraińców chce, by Zełenski pozostał po wojnie prezydentem - wynika z opublikowanego sondażu Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii (KIIS). 41 proc. badanych (w których zwiera się powyższe 25 proc.) chce, by Zełenski pozostał częścią czynnej polityki.
Przeciwnego zdania jest 36 proc. ankietowanych. 14 proc. uważa, że obecny prezydent powinien mieć postawione kryminalne zarzuty.
Co ciekawe, zaufanie społeczne wobec prezydenta jest znacząco wyższe niż odsetek osób, które chcą jego pozostania w polityce. Zełenski cieszy się zaufaniem 60 proc. osób. 35 proc. ankietowanych mu nie ufa.
14:30. Państwa Unii formalnie poparły nową umowę handlową z Ukrainą
Państwa UE zaakceptowały nową umowę handlową z Ukrainą. Porozumienie obejmuje zobowiązanie Ukrainy do stopniowego dostosowania standardów produkcji rolnej do standardów unijnych oraz obniżenie lub zniesienie ceł na różne towary, takie jak produkty mleczne, świeże owoce i warzywa oraz mięso. Decyzja została podjęta podczas spotkania ministerialnego w Luksemburgu.
„Dzisiejsza decyzja potwierdza niezmienne i wielopłaszczyznowe wsparcie UE dla Ukrainy po trzech latach niesprowokowanej i nieuzasadnionej agresji militarnej Rosji. Pomagamy Ukrainie militarnie i finansowo, ale musimy wspierać ją również poprzez promowanie liberalizacji handlu. Zarówno UE, jak i Ukraina odniosą korzyści ze zniesienia ceł, co doprowadzi do trwałej stabilności gospodarczej, trwałych relacji handlowych i dalszej integracji Ukrainy z Unią” - podkreślił w komunikacie minister spraw zagranicznych Danii Lars Lokke Rasmussen.
14:19. Zełenski weźmie udział w szczycie Rady Europejskiej
Odbędzie się on 23 października w Brukseli. Tematem szczytu będzie m.in. kwestia wsparcia Ukrainy przy użyciu rosyjskich aktywów zamrożonych w bankach na terytorium Unii Europejskiej.
14:01. Rosjanie ostrzelali sklep w Biłozerce
W ostrzale w obwodzie chersońskim ranna została 48-letnia sprzedawczyni i 73-letnia kobieta – informuje chersońska administracja obwodowa.
12:12. Skutki nocnego rosyjskiego ataku na Odessę
Pomimo aktywnych działań obrony przeciwlotniczej, ucierpiały obiekty cywilne. „Rozległy pożar wybuchł na obszarze ponad 5000 metrów kwadratowych. Ogień objął kilka magazynów, w których składowano tkaniny, odzież i materiały opakowaniowe. Według wstępnych doniesień jedna osoba została ranna” - pisze Biełsat.
12:01. Władze Ukrainy: Rosjanie podają dzieciom środki psychotropowe za nieposłuszeństwo
Ukraińskie dzieci na okupowanych przez Rosję terenach nie mogą uczyć się w ramach ukraińskiego systemu edukacji; Rosjanie często izolują dzieci i przymusowo podają im środki psychotropowe za nieposłuszeństwo – poinformowała ukraińska rzeczniczka praw dziecka Daria Herasymczuk.
„Dzieciom w takich warunkach jest naprawdę bardzo ciężko. Nie mają prawa mówić po ukraińsku, a tym bardziej uczyć się języka ukraińskiego i literatury. Wiedzą, że za to mogą zostać ukarane same lub ucierpią ich rodzice. Często za takie nieposłuszeństwo dzieci są bite, izolowane, przymusowo podaje się im środki psychotropowe – znam osobiście takie przypadki. I niestety to tylko część tego, co się dzieje. I to jest coś, o czym nie mamy prawa milczeć” – powiedziała Herasymczuk w wywiadzie dla agencji Interfax-Ukraina.
Jednocześnie zaznaczyła, że dzieci na okupowanych terenach nie mają komu poskarżyć się na łamanie swych praw przez Rosjan.
„Jeśli dorośli przynajmniej czasami znajdują jakąś możliwość poinformowania, na przykład na portalu „Dzieci wojny”, że posiadają informacje o jakimś przestępstwie wobec ukraińskiego dziecka, to dzieci najczęściej nie znajdują takiego sposobu komunikacji”
– wyjaśniła.
11:51. Miedwiediew: przekazanie Tomahawków Ukrainie może skończyć się źle
Przekazanie Ukrainie rakiet manewrujących dalekiego zasięgu Tomahawk może się skończyć źle dla wszystkich, a zwłaszcza dla prezydenta USA Donalda Trumpa - oświadczył wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji i były prezydent Dmitrij Miedwiediew.
„Dostarczenie tych pocisków może skończyć się źle dla wszystkich. A przede wszystkim dla samego Trumpa” - napisał Miedwiediew w komunikatorze Telegram. Odniósł się w ten sposób do sprawy ewentualnej sprzedaży amerykańskich rakiet Ukrainie, o co zabiegają władze w Kijowie, które twierdzą, że chcą je wykorzystać do atakowania celów wojskowych w Rosji. Trump do tej pory nie powiedział jednoznacznie, czy zgodzi się na ich dostawę. W niedzielę stwierdził, że zanim się na taki krok zdecyduje, musi porozmawiać z Putinem.
Miedwiediew oświadczył także, że nie da się ocenić, czy lecący pocisk Tomahawk jest uzbrojony w głowicę jądrową, a ewentualnie wystrzelenie pocisku leży w gestii USA, a nie Ukrainy. „To nie Kijów Bandery je wystrzeli, ale Stany Zjednoczone. Czytaj: Trump. Jak powinna odpowiedzieć Rosja? Dokładnie!” - napisał Miedwiediew, sugerując odpowiedź atomową.
11:30. Ofiara śmiertelna ostrzału okupowanej części obwodu chersońskiego
O skutkach ostrzału informuje szef lokalnych władz okupacyjnych, Wołodymyr Sałdo. Z przekazywanych przez niego informacji wynika, że w ostrzale zginęła 49-letnia mieszkanka miejscowości Hoła Prystań. Ranne zostały trzy osoby – kobiety w wieku 52 i 51 lat oraz 59-letni mężczyzna.
11:05. Rosja wykorzystuje kryptowaluty, by płacić sabotażystom w Europie
Rosja wykorzystuje kryptowaluty do płacenia sabotażystom biorącym udział w aktach sabotażu w krajach Unii Europejskiej, by uniemożliwić służbom wywiadowczym śledzenie płatności – powiedział „Financial Times” szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz.
Szef BBN podkreślił, że Rosja prawdopodobnie wykorzystała właśnie tę formę płatności do finasowania ataków obejmujących m.in. ataki dronów, sabotaż oraz próby włamania się do sieci wodociągowych i innych elementów infrastruktury krytycznej - podał „FT”.
Zdaniem Cenckiewicza dowody udostępnione służbom wywiadowczym Polski, Danii, Niemczech i Norwegii wskazują, że Moskwa wykorzystywała flotę cieni do wystrzeliwania dronów, które wlatywały w europejską przestrzeń powietrzną. - (Dane te - PAP) potwierdzają, że flota cieni, złożona często z bardzo starych rosyjskich tankowców służących do przemytu ropy, jest wykorzystywana przez Rosję do celów rozpoznawczych – powiedział rozmówca „FT”.
10:40. Przerwy w dostawach prądu
Na terenie siedmiu obwodów Ukrainy wprowadzono harmonogram awaryjnych przerw w dostawach prądu - ogłosiło miejscowe Ministerstwo Energetyki. W komunikacie czytamy, że sytuacja ma związek ze skutkami rosyjskich ostrzałów, których celem były elementy systemu elektroenergetycznego.
09:50. Płonie terminal ropy w Teodozji na okupowanym Krymie
Po nocnym ataku ukraińskich dronów wybuchł pożar w terminalu ropy w Teodozji na okupowanym przez Rosję Krymie - powiadomiły media. Według kanału Krymskij Wietier pożar objął co najmniej trzy zbiorniki magazynowe. Zaatakowana też została stacja elektroenergetyczna pod Symferopolem.
Szef władz okupacyjnych Krymu Siergiej Aksjonow przekazał w komunikatorze Telegram, że nie ma ofiar w ludziach.
Był to kolejny atak na terminal naftowy w Teodozji. Przed tygodniem po ostrzale straż pożarna usiłowała ugasić ogień przez pięć dni - przekazał portal Moscow Times.
09:30. Holandia przekazała okręt przeciwminowy
Marynarka Wojenna Ukrainy otrzymała od Holandii okręt przeciwminowy typu Alkmaar - poinformował dowódca ukraińskich sił morskich, wiceadmirał Ołeksij Nejiżpapa. Drugi okręt tego samego typu ma trafić do floty wojennej Ukrainy do końca tego roku.
„Wsparcie ze strony Holandii sprawia, że nasza flota jest silniejsza i bardziej efektywna w walce z Rosją” – napisał na Facebooku Nejiżpapa. Spotkanie kierownictwa ukraińskiej floty z ministrem obrony Holandii Rubenem Brekelmansem odbyło się wczoraj w związku z wizytą holenderskiej delegacji w obwodzie odeskim na południu Ukrainy.
09:00. Rosja pomaga technologicznie Korei Płn. przy budowie okrętów podwodnych
Korea Płn. prawdopodobnie otrzymuje „różne technologie” od Rosji w celu rozwijania swojego programu okrętów podwodnych – powiedział południowokoreański minister obrony, Ahn Gju Bak. Wcześniej media informowały, że Moskwa mogła przekazać Pjongjangowi kluczowe komponenty do budowy okrętów z napędem atomowym.
Korea Północna dąży do posiadania okrętów podwodnych zdolnych do wystrzeliwania pocisków balistycznych (SLBM), a także do budowy zaawansowanych jednostek o napędzie atomowym. Ahn, przemawiając przed parlamentarną komisję obrony, zastrzegł, że mimo ambitnych celów Korei Płn., jest jeszcze za wcześnie, by wyciągnąć wniosek, że Pjongjang pomyślnie przetestował wystrzelenie pocisku SLBM z zanurzonego okrętu.
08:05. Sytuacja na froncie
Łącznie w ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano 149 starć na froncie - przekazał ukraiński Sztab Generalny w najnowszej informacji operacyjnej.
Najczęściej do walk dochodziło na na kierunku pokrowskim, gdzie ukraińscy żołnierze zatrzymali 46 akcji ofensywnych rosyjskich wojsk.
07:11. Ukraiński dron uderzył w bazę paliwową w Teodozji na okupowanym Krymie
Ukraińskie drony szturmowe trafiły w Morski Terminal Naftowy w Teodozji, w jedną największych baz paliwowych na okupowanym przez Rosję Krymie, wywołując ogromny pożar po raz drugi w ciągu nieco ponad tygodnia!
06:35. Rosyjskie straty bojowe
W ciągu ostatniej doby rosyjska armia straciła na Ukrainie kolejnych 1140 żołnierzy (łącznie 1123950 od początku pełnoskalowej wojny).
03:00. Trump: przed przekazaniem Tomahawków Ukrainie muszę porozmawiać z Putinem
Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że zanim zdecyduje się na przekazanie Ukrainie rakiet manewrujących dalekiego zasięgu Tomahawk, musi porozmawiać z Władimirem Putinem. Trump stwierdził, że zamierza powiedzieć Putinowi, iż jeśli nie zakończy wojny, udostępni rakiety Ukrainie.
Trump odniósł się do sprawy ewentualnej sprzedaży amerykańskich rakiet manewrujących podczas rozmowy z dziennikarzami na pokładzie samolotu Air Force One w drodze do Izraela. Jak podkreślił, wcześniej rozmawiał na ten temat telefonicznie z prezydentem Ukrainy Wołdymyrem Zełenskim.
Rozmawialiśmy o broni, której potrzebują, o rodzajach broni, której potrzebują, bardzo potrzebują Patriotów, bardzo chcieliby mieć Tomahawki. (…) Rozmawialiśmy o tym i tak dalej, zobaczymy. Szczerze mówiąc, będę musiał chyba porozmawiać z Rosją (…). Czy chcą, żeby Tomahawki zmierzały w ich kierunku? Nie sądzę
— powiedział Trump.
Szczerze mówiąc, powiedziałem to prezydentowi Zełenskiemu, ponieważ Tomahawki to nowy etap agresji (…) Najpierw porozmawiałbym z Putinem i mógłbym powiedzieć: „słuchaj, jeśli ta wojna nie zostanie rozstrzygnięta, wyślę im Tomahawki”
— dodał.
To już kolejna wypowiedź amerykańskiego prezydenta na ten temat. Wcześniej Donald Trump twierdził, że „w pewnym sensie podjął już decyzję” na temat transferu rakiet, dodając, że chciałby się dowiedzieć, jak Ukraińcy będą je wykorzystywali.
W niedzielę w wywiadzie dla telewizji Fox News Zełenski zapewnił, że rakiety, które Ukraina być może uzyska - o ile USA wyrażą na to zgodę - będą wykorzystywane jedynie do atakowania celów wojskowych w Rosji.
To jest różnica między nami a Rosją
— zaznaczył.
Rosja zapowiedziała z kolei ostrą odpowiedź, jeśli dojdzie do przekazania Ukrainie amerykańskich rakiet manewrujących.
00:01. ISW: Rosja zwiększa produkcję czołgów, chcąc zagrozić NATO
Rosyjski przemysł zbrojeniowy podejmuje długoterminowe działania, mające na celu zwiększenie produkcji czołgów T-90 i odtworzenie przedwojennych rezerw, co wskazuje na zamiar stworzenia długoterminowego zagrożenia dla NATO - ostrzegł w swoim najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).
Ukraińska organizacja wywiadowcza Frontelligence Insight opublikowała dokumenty głównego rosyjskiego producenta czołgów, Urałwagonzawodu (UVZ), z których wynika, że firma planuje zwiększyć produkcję czołgu T-90 o 80 proc. do 2028 r. w porównaniu z poziomem z roku 2024 oraz rozpocząć produkcję nowego wariantu - T-90M2.
Analitycy szacują, że w latach 2026–2036 UVZ zmodernizuje ponad 2 tys. czołgów, w tym modele T-90M, T-90M2 i T-72B3M. W połączeniu z czołgami zbudowanymi w latach 2024–2025, liczba ta wystarczyłaby do pełnej odbudowy floty pancernej w ramach przygotowań do potencjalnej przyszłej wojny na dużą skalę - ocenił ISW.
Jednocześnie odnotowuje się gwałtowny spadek wykorzystania czołgów na polu bitwy (na Ukrainie), co sugeruje, że Moskwa może gromadzić pojazdy pancerne i przygotowywać się do modernizacji swoich rezerw – zarówno na potrzeby dalszych działań na Ukrainie, jak i potencjalnej konfrontacji z NATO - stwierdził amerykański ośrodek analityczny.
ISW ostrzegło, że Rosja może stanowić poważne zagrożenie dla Sojuszu Północnoatlantyckiego na długo przed 2036 rokiem – nawet bez pełnej odbudowy swojego arsenału pancernego.
Rosja prawdopodobnie utrzyma znaczną siłę bojową przez kilka miesięcy po zakończeniu aktywnych walk na Ukrainie, co pozwoli jej na szybkie przesunięcie sił na wschodnią flankę NATO
— podkreślono.
Eksperci waszyngtońskiego Instytutu zauważyli, że rosyjscy planiści opracowują również nowe koncepcje operacyjne, które umożliwiają prowadzenie walk na dużą skalę bez konieczności intensywnego wykorzystywania czołgów i pojazdów opancerzonych. Jednocześnie - dodają - Moskwa pracuje nad metodami uniemożliwiającymi przeciwnikowi efektywne wykorzystanie własnych sił pancernych na dużą skalę.
Rosyjska armia uczy się także atakować tyły wroga i zakłócać logistykę z powietrza bez konieczności posiadania pełnej przewagi powietrznej - stwierdził ISW.
Komentując niedawne wrogie aktywności Rosji w Europie, analitycy ocenili, że „sabotaż i działania rozpoznawcze skierowane przeciwko bazom wojskowym i krytycznej infrastrukturze w Europie wskazują, że Rosja weszła już w tzw. fazę zero, czyli fazę kształtowania warunków informacyjnych i psychologicznych w ramach kampanii przygotowującej do ewentualnej wojny NATO z Rosją”.
ISW nie znalazło żadnych oznak, że rosyjscy dowódcy wojskowi będą musieli czekać na pełną regenerację sił, zanim zintensyfikują ataki na państwa członkowskie NATO. W rzeczywistości Rosja może zaatakować wcześniej, jeśli NATO nie zapewni odpowiedniego odstraszania
— podsumowano w raporcie.
red/PAP/Facebook/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/743000-relacja-1328-wojny-na-ukrainie-zelenski-poleci-do-trumpa
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.