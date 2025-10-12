„Ukraińska armia od miesięcy atakuje rosyjskie obiekty energetyczne za pomocą broni dalekiego zasięgu z wykorzystaniem danych wywiadowczych dostarczanych przez USA” – napisał brytyjski dziennik „Financial Times”.
Według gazety, która powołała się na ukraińskich i amerykańskich urzędników, działania USA i Ukrainy są „skoordynowanym wysiłkiem mającym na celu osłabienie rosyjskiej gospodarki i zmuszenie (przywódcy Rosji Władimira) Putina do negocjacji”.
Ukraińskie kontrataki
Amerykańskie dane wywiadowcze umożliwiły Ukraińcom ataki na ważne obiekty energetyczne, w tym rafinerie ropy naftowej daleko poza linią frontu.
Wymiana informacji wywiadowczych jest najnowszym sygnałem, że (prezydent USA Donald) Trump wzmocnił swoje poparcie dla Ukrainy, ponieważ jego frustracja wobec Rosji wzrosła
— ocenił „FT”.
Po spotkaniu Trumpa z Putinem na Alasce w połowie sierpnia, amerykański prezydent kilkukrotnie otwarcie mówił o swoim rozczarowaniu przywódcą Rosji w związku z brakiem postępów w procesie pokojowym.
Rozmowa Trump-Zełenski
Wczoraj portal Axios przekazał, że Donald Trump rozmawiał przez telefon z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim o możliwości przekazania stronie ukraińskiej rakiet manewrujących Tomahawk.
Portal zwrócił uwagę, że Trump oświadczył, iż mniej więcej podjął już decyzję w sprawie przekazania Ukrainie Tomahawków. Prezydent USA zaznaczył, że chce wiedzieć, jak Ukraińcy chcą wykorzystać tę broń, której zasięg pozwala uderzyć w bardzo odległe cele w Rosji.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— Dyktatorzy straszą świat. Rosja rozwija nową strategiczną broń nuklearną, a Korea Płn. pokazała swój „najpotężniejszy” pocisk
— Zełenski rozmawiał z Trumpem kolejny raz w ciągu dwóch dni. Poprosił też Macrona o systemy obrony powietrznej i rakiety
— RELACJA. 1327. wojny na Ukrainie. W rosyjskich atakach w Doniecku zginęły cztery osoby, a w Chersoniu dwie
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/742988-usa-pomagaja-ukrainie-w-atakach-na-cele-w-rosji
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.