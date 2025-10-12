„Rozmawiałem po raz kolejny w ciągu dwóch dni z prezydentem USA Donaldem Trumpem; poruszyliśmy kwestie ukraińskich zdolności w sferze obrony powietrznej” - przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na platformie X. Rozmawiał on ze swoim amerykańskim odpowiednikiem także wczoraj. Ponadto Zełenski poprosił w dzisiejszej rozmowie telefonicznej z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem o systemy obrony powietrznej i rakiety. Macron w poście na platformie X, opublikowanym po rozmowie, zaznaczył, że Francja potępia rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę.
Właśnie rozmawiałem przez telefon z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem - po raz drugi w ciągu dwóch dni - dzisiaj nasz rozmowa również była bardzo produktywna
— napisał Zełenski.
Prezydent Ukrainy przekazał, że podczas wczorajszej rozmowy przywódcy uzgodnili tematy, które następnego dnia przedyskutują. Wśród nich: „obronę życia w naszym kraju, wzmocnienie naszych zdolności w sferze obrony powietrznej, odporność (resilience)”, a także nasze zdolności do uderzeń dalekiego zasięgu.
Kwestie związane z sektorem energetycznym
Dodał, że omówili ponadto kwestie związane z sektorem energetycznym, który padł ofiarą intensywnych rosyjskich ataków w ostatnich dniach.
Prezydent Trump jest dobrze poinformowany o wszystkim, co się dzieje
— zaznaczył Zełenski.
Powołując się na źródła, portal Axios podał wczoraj, że Zełenski i Trump rozmawiali tego dnia o możliwości przekazania stronie ukraińskiej rakiet manewrujących dalekiego zasięgu Tomahawk.
Rozmowa Zełenski-Macron
Poinformowałem (Macrona - PAP) go o naszych priorytetowych potrzebach, przede wszystkim o systemy obrony powietrznej i rakiety
— napisał Zełenski na X i zaznaczył, ze Rosja korzysta z faktu, że sytuacja na Bliskim Wschodzie i sprawy lokalne absorbują całą uwagę opinii publicznej.
Podkreślił, że rosyjskie ataki dodatkowo zyskały na intensywności.
Przywódcy mieli także omówić poszerzenie inicjatywy PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), w ramach której kraje NATO kupują uzbrojenie najistotniejsze dla ukraińskiej armii, zgodnie z listą sporządzoną przez Kijów.
Rosja zapłaci?
Prezydent Francji zaznaczył, że wojna Rosji z Ukrainą także musi się zakończyć, nawiązując do sytuacji na Bliskim Wschodzie, gdzie od przedwczoraj obowiązuje zawieszenie broni, będące częścią szerszego planu pokojowego zaproponowanego przez prezydenta USA Donalda Trumpa.
Jeśli Rosja będzie nadal upierać się przy swojej wojennej postawie i odmawiać przystąpienia do negocjacji, to będzie musiała zapłacić
— zaznaczył francuski prezydent.
Ponadto Macron zwrócił uwagę, że rosyjskie ataki są w rzeczywistości wymierzone w ludność cywilną, ponieważ dochodzi do nich tuż przed początkiem sezonu grzewczego.
Badamy wraz z naszymi sojusznikami zakres niezbędnej pomocy, aby przywrócić i zapewnić podstawowe usługi
— napisał Macron.
Pod koniec wpisu prezydent Francji zapewnił, że Francja stoi u boku Ukrainy, jak nigdy dotąd i jest zaangażowana w ramach Koalicji Chętnych.
Zmasowany atak na Ukrainę
Przedwczoraj Rosja przeprowadziła kolejny zmasowany atak na Ukrainę, uderzając w jej infrastrukturę energetyczną. Agencja AFP zwróciła uwagę, że Moskwa co roku próbuje zniszczyć w okresie zimowym infrastrukturę energetyczną Ukrainy. W Kijowie doszło do tymczasowego odcięcia wody u 2 mln odbiorców.
Inicjatywa PURL została zapoczątkowana na podstawie porozumienia pomiędzy NATO a USA, podpisanego 14 lipca w Waszyngtonie. Program zakłada finansowanie zakupów amerykańskiego uzbrojenia dla Ukrainy przez kraje europejskie i Kanadę. Pierwszy pakiet pomocy w ramach PURL został dostarczony Ukrainie w sierpniu przez Holandię.
