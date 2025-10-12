Na Wyspie Świętej Heleny w stanie Karolina Południowa w zatłoczonym barze doszło do masowej strzelaniny. W wyniku zdarzenia zginęły co najmniej cztery osoby, a dwadzieścia zostało rannych.
Do strzelaniny doszło dziś w barze Willie’s Bar and Grill Wyspie Świętej Heleny.
Według funkcjonariuszy policji na miejscu znajdował się duży tłum, a kilka osób miało rany postrzałowe. W wyniku zdarzenia zginęły co najmniej cztery osoby, a dwadzieścia zostało rannych.
Trwa dochodzenie szeryfa
Biuro szeryfa hrabstwa Beaufort prowadzi dochodzenie w sprawie.
„To tragiczne wydarzenie”
Wiele ofiar i świadków uciekło do pobliskich sklepów i budynków, szukając schronienia przed strzałami
— poinformowało biuro szeryfa w oświadczeniu opublikowanym na platformie X.
To tragiczne i trudne wydarzenie dla wszystkich. Prosimy o cierpliwość, ponieważ nadal prowadzimy dochodzenie w tej sprawie. Łączymy się w bólu z ofiarami i ich bliskimi
— napisano w oświadczeniu.
Cztery osoby spośród rannych znajdują się w stanie krytycznym.
