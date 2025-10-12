Strzelanina na Wyspie Świętej Heleny. Zginęły co najmniej cztery osoby, a dwadzieścia zostało rannych. "To tragiczne wydarzenie"

Na Wyspie Świętej Heleny w stanie Karolina Południowa w zatłoczonym barze doszło do masowej strzelaniny. W wyniku zdarzenia zginęły co najmniej cztery osoby, a dwadzieścia zostało rannych.

Do strzelaniny doszło dziś w barze Willie’s Bar and Grill Wyspie Świętej Heleny.

Według funkcjonariuszy policji na miejscu znajdował się duży tłum, a kilka osób miało rany postrzałowe. W wyniku zdarzenia zginęły co najmniej cztery osoby, a dwadzieścia zostało rannych.

Trwa dochodzenie szeryfa

Biuro szeryfa hrabstwa Beaufort prowadzi dochodzenie w sprawie.

To tragiczne wydarzenie”

Wiele ofiar i świadków uciekło do pobliskich sklepów i budynków, szukając schronienia przed strzałami

— poinformowało biuro szeryfa w oświadczeniu opublikowanym na platformie X.

To tragiczne i trudne wydarzenie dla wszystkich. Prosimy o cierpliwość, ponieważ nadal prowadzimy dochodzenie w tej sprawie. Łączymy się w bólu z ofiarami i ich bliskimi

— napisano w oświadczeniu.

Cztery osoby spośród rannych znajdują się w stanie krytycznym.

tt/X/AP/PAP

