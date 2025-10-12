„Pakistan zamknął przejścia graniczne z Afganistanem po wymianie ognia pomiędzy siłami obu krajów” – poinformowały pakistańskie władze, cytowane przez agencję Reutera. Rządzący Afganistanem talibowie twierdzą, że ich siły zabiły prawie 60 pakistańskich żołnierzy.
Wymiana ognia miała miejsce w nocy. Afgańskie oddziały ostrzelały pakistańskie posterunki graniczne, co spotkało się z odpowiedzią wojsk sąsiedniego kraju.
Rząd w Kabulu poinformował, że w nocnych operacjach granicznych zginęło 58 pakistańskich żołnierzy, a 30 kolejnych zostało rannych. Według talibów atak był odpowiedzią na „powtarzające się naruszenia terytorium i przestrzeni powietrznej Afganistanu” przez siły pakistańskie.
Pakistan nie potwierdził informacji o ofiarach.
„Odwetowe i udane operacje”
Ministerstwo obrony afgańskiego rządu poinformowało, że jego siły przeprowadziły „odwetowe i udane operacje” wzdłuż granicy.
Jeśli strona przeciwna ponownie naruszy integralność terytorialną Afganistanu, nasze siły zbrojne są w pełni przygotowane do obrony granic kraju i udzielą zdecydowanej odpowiedzi
— dodał resort, cytowany przez agencję AP.
Kabul ogłosił, że wstrzymał ataki na prośbę Kataru i Arabii Saudyjskiej.
Wcześniej talibowie oskarżyli Islamabad m.in. o zbombardowanie Kabulu.
Ataki Pakistanu na Afganistan
Pakistan już wcześniej przeprowadzał ataki na cele w Afganistanie, twierdząc, że są to kryjówki bojowników. W przeszłości doszło również do potyczek między obiema stronami wzdłuż granicy.
Pakistan obwinia Afganistan o dawanie schronienia rebelianckiej islamistycznej grupie Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP). TTP od 2007 r. atakuje pakistańskie siły bezpieczeństwa, dążąc do obalenia rządu i wprowadzenia w Pakistanie fundamentalistycznego prawa islamskiego. Kabul zaprzecza tym oskarżeniom.
Oba kraje dzielą granicę o długości ponad 2,6 tys. km, ale Afganistan nigdy jej nie uznał.
tt/PAP
