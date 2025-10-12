WIDEO

Katastrofa helikoptera w Kalifornii! Pilot stracił kontrolę nad maszyną, po czym uderzył w palmy na popularnej plaży. Pięć osób zostało rannych

Plażowicze uchwycili moment katastrofy / autor: YT/Associated Press

Wypadek lotniczy z udziałem helikoptera w Huntington Beach w Kalifornii! Pięć osób zostało rannych. W sieci pojawiły się nagrania, na których widać, jak pilot traci panowanie nad helikopterem, a ten uderza w palmy blisko hotelu.

Według władz miasta helikopter rozbił się około godziny 14:00 czasu lokalnego na parkingu przy plaży między Twin Dolphins Drive a Beach Boulevard.

Dwie osoby zostały wyciągnięte z wraku helikoptera, a trzy inne odniosły obrażenia na ziemi

— poinformował w oświadczeniu rzecznik miasta Huntington Beach, cytowany przez portal ABC News.

Pięć osób trafiło do szpitala

Wszystkie ofiary zostały przewiezione do okolicznych szpitali w nieznanym stanie.

Filmy opublikowane w Internecie pokazują, jak śmigłowiec zaczyna wirować nad Huntington Beach i… spada prosto w palmy.

Nie podano jeszcze przyczyny katastrofy.

tt/ABC News

