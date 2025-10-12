Wypadek lotniczy z udziałem helikoptera w Huntington Beach w Kalifornii! Pięć osób zostało rannych. W sieci pojawiły się nagrania, na których widać, jak pilot traci panowanie nad helikopterem, a ten uderza w palmy blisko hotelu.
Według władz miasta helikopter rozbił się około godziny 14:00 czasu lokalnego na parkingu przy plaży między Twin Dolphins Drive a Beach Boulevard.
Dwie osoby zostały wyciągnięte z wraku helikoptera, a trzy inne odniosły obrażenia na ziemi
— poinformował w oświadczeniu rzecznik miasta Huntington Beach, cytowany przez portal ABC News.
Pięć osób trafiło do szpitala
Wszystkie ofiary zostały przewiezione do okolicznych szpitali w nieznanym stanie.
Filmy opublikowane w Internecie pokazują, jak śmigłowiec zaczyna wirować nad Huntington Beach i… spada prosto w palmy.
Nie podano jeszcze przyczyny katastrofy.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/742953-katastrofa-helikoptera-w-kalifornii-piec-osob-rannych
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.