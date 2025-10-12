WIDEO

Gigantyczna eksplozja w fabryce materiałów wybuchowych w USA! Zginęło 16 osób. Dwie osoby uznane za zaginione odnaleziono

Policja na miejscu zdarzenia po wybuchu w zakładzie Accurate Energetic Systems / autor: PAP/EPA/MARTIN B. CHERRY
Policja na miejscu zdarzenia po wybuchu w zakładzie Accurate Energetic Systems / autor: PAP/EPA/MARTIN B. CHERRY

W rezultacie niezwykle silnej eksplozji w fabryce materiałow wybuchowych i amunicji w stanie Tennessee, do której doszło 10 października nad ranem, potwierdzono śmierć 16 osób. Dwie osoby uznane za zaginione odnaleziono. Wcześniej miejscowe władze mówiły o 18 zaginionych.

Wybuch nastąpił w fabryce firmy Accurate Energetic Systems, w mieście Buckshort, około 100 km na południowy zachód od Nashville, stolicy stanu Tennessee.

Fabryka produkowała materiały wybuchowe i amunicję na potrzeby wojska, a także przemysłu aerokosmicznego i stoczniowego. Otrzymywała wiele kontraktów od amerykańskiej armii i marynarki wojennej.

Tylko 2 osoby ocalały

Szeryf hrabstwa Humpreys Chris Davis przekazał, że 2 osoby ocalały, bowiem w momencie eksplozji znajdowały się poza zakładem.

Wybuch, którego przyczyny są obecnie ustalane, zniszczył całkowicie budynek fabryki i zaparkowane w jej pobliżu samochody.

tt/PAP

