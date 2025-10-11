Cztery osoby zginęły, a dwanaście zostało rannych, w tym cztery krytycznie po masowej strzelaninie, do której doszło w amerykańskim stanie Mississippi. Służby poszukują obecnie 18-letniego czarnoskórego Tylara Jaroda Goodloe.
Do strzelaniny doszło w miasteczku Leland, które położone jest 190 kilometrów od stolicy stanu - Jackson.
Czterech rannych zostało przetransportowanych helikopterem do szpitala
— przekazał burmistrz miasta John Lee w rozmowie z BBC.
Burmistrz powiedział, że strzelanina nie miała miejsca na terenie kampusu Leland High School.
Sprawcę dosięgnie sprawiedliwość
Tego dnia w Leland lokalna szkoła średnia rozgrywała mecz futbolu amerykańskiego z okazji „Homecomming”.
Chciałbym tylko powiedzieć, że nasze modlitwy i kondolencje kierujemy do rodziny zmarłego oraz osób, które zostały ranne i postrzelone
— powiedział John Lee w rozmowie z Fox News, który zapewnił, że sprawcę dosięgnie sprawiedliwość.
Poszukiwania
Organy ścigania z Heidelbergu i hrabstwa Jasper zidentyfikowały 18-letniego Tylara Jaroda Goodloe jako osobę poszukiwaną w celu przesłuchania w sprawie strzelaniny.
Wydano publiczne ostrzeżenie, w którym opisano Goodloe jako uzbrojonego i niebezpiecznego.
