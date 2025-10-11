Konserwatywna infuencerka Cassie Clark została na oczach swojej nastoletniej córki werbalnie zaatakowana przez agresywnego mężczyznę za to, że nosiła koszulkę upamiętniającą zamordowanego Charliego Kirka.
Kobieta działająca w Karolinie Północnej opowiedziała o nieprzyjemnej sytuacji, która ją spotkała za to, że nosiła koszulkę upamiętniającą zamordowanego konserwatywnego działacza Charliego Kirka.
Zaczął mnie po prostu besztać, że Charlie Kirk nie lubi ludzi takich jak on. Za każdym razem, gdy próbowałam odpowiedzieć, przerywał mi
— opowiadała Cassie Clark w rozmowie z Fox News.
Wskazała, że mężczyzna opuścił restauracje, ponieważ nie chciał siedzieć obok „kogoś takiego jak ona”.
Cassie Clark podzieliła się także swoją diagnozą na temat sytuacji w USA.
Nie powinniśmy żyć w Ameryce, gdzie nie można mówić tego, co naprawdę się myśli, i gdzie trzeba się martwić, że spotka się z negatywną reakcją, straci pieniądze lub pracę, gdy mówi się o czymś, z czym zgadza się połowa kraju. To szaleństwo
— wskazała.
O co chodzi?
Wcześniej Cassie Clark opisała tę sytuację w mediach społecznościowych. Jej wpis stał się prawdziwym viralem.
Do dzisiejszego poranka część mnie nie wierzyła, jak bardzo nienawidzeni są konserwatyści. Nigdy nie afiszowałam się publicznie ze swoimi poglądami. Ale dziś rano założyłem koszulkę z napisem „Freedom”. Zrobiliśmy dwa przystanki. W jednym miejscu spotkałem się z nieprzyjemnymi spojrzeniami. W drugim mężczyzna siedzący przy stoliku za nami w restauracji był dla mnie bardzo miły. Kiedy zobaczył moją koszulkę, postanowił zachować się wobec mnie niegrzecznie na oczach mojego dziecka
— pisała.
