„Prezydent Polski Karol Nawrocki sprzeciwia się paktowi migracyjnemu UE” – pisze tygodnik „Junge Freiheit”. Autorzy tekstu podkreślają, że list prezydenta Polski do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen jest w konfrontacyjnym tonie. Niemiecka prasa zauważa, że PiS zorganizowało dziś w Warszawie manifestację przeciwko paktowi migracyjnemu i umowie z Mercosur.
CZYTAJ TAKŻE: Prezydent w liście do szefowej KE przypomniał o swojej wyborczej obietnicy. „Nie wyrażę zgody na wdrażanie Paktu o Migracji w Polsce”
W liście prezydent Karol Nawrocki przypomina szefowej KE, że od kilku lat wschodnia granica Polski jest „poddawana stałej presji migracyjnej, sterowanej przez reżim moskiewski przy użyciu białoruskiego państwa i służb specjalnych”. Prezydent przypomniał również, że po wybuchu wojny na Ukrainie, schronienie w Polsce znalazło wielu Ukraińców.
Uprzejmie informuję, że Polska nie zgodzi się na jakiekolwiek działania instytucji europejskich, które zmierzałyby do rozlokowania w Polsce nielegalnych migrantów i liczę, że w swoich działaniach uwzględni Pani ten fakt
— zaznaczył prezydent Karol Nawrocki w liście do Ursuli von der Leyen. Treść tego listu omawiana jest w niemieckich mediach. „Junge Freiheit” podkreśla, że prezydent Polski - podobnie jak prezes PiS Jarosław Kaczyński - krytykuje Niemcy za prowadzoną politykę.
Niemcy dostrzegli krytykę
Redakcja niemieckiego tygodnika poinformowała o dzisiejszej manifestacji na Placu Zamkowym w Warszawie, który wyraża protest przeciwko paktowi migracyjnemu i umowie z Mercosur, która mocno uderza w rolników.
„Junge Freiheit” podkreśla, że prezes największej opozycyjnej partii „zaostrzył krytykę” pod adresem Niemiec, zarzucając zachodniemu sąsiadowi masowe przerzucanie do Polski nielegalnych migrantów i ostrzegając przed ambicjami Berlina, by stać się mocarstwem światowym”.
Gazeta zwróciła uwagę na to, że stanowisko prezydenta Polski popiera premier Węgier Viktor Orban.
Węgry również sprzeciwiają się paktowi migracyjnemu, a „jeżeli dołączy trzeci kraj, to już będzie bunt”
— pisze „DW” mawiając artykuł w „Junge Freiheit”.
CZYTAJ TAKŻE: Orban reaguje na list prezydenta Nawrockiego do szefowej KE. „My też tego odmawiamy. Jeśli dołączy trzeci, to już będzie bunt”
