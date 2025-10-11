„”Na polecenie naczelnego dowódcy - prezydenta Republiki Białorusi realizowany jest szereg działań mających na celu doprowadzenie sił zbrojnych do najwyższego stopnia gotowości bojowej” - przekazał resort obrony Białorusi.
Ministerstwo Obrony Białorusi przekazało, że Alaksandr Łukaszenka wydał rozkaz przeprowadzenia inspekcji w armii.
W ramach inspekcji gotowości bojowej, na polecenie naczelnego dowódcy sił zbrojnych - prezydenta Republiki Białorusi, realizowany jest szereg działań mających na celu doprowadzenie sił zbrojnych do najwyższego stopnia gotowości bojowej w celu przeprowadzenia inspekcji”
— napisano.
Część jednostek sił zbrojnych podejmie szereg działań mających na celu postawienie ich w stan gotowości bojowej, przemieści się do wyznaczonych rejonów i podejmie działania określone w rozkazie
— dodano.
Inspekcja jest przeprowadzana pod nadzorem sekretariatu stanowego Rady Bezpieczeństwa Republiki Białorusi
— przekazano.
CZYTAJ TAKŻE: Rosyjska propaganda próbuje straszyć Polskę białoruskim Pułkiem Kalinowskiego. „Walka wywiadów ukraińskiego i rosyjskiego”
Wspólnota Niepodległych Państw
10 listopada Aleksander Łukaszenka spotkał się z liderami Wspólnoty Niepodległych Państw, gdzie według agencji BeITA miał „nakreślić strategiczne kierunki rozwoju WNP”.
Zwalczanie terroryzmu, wzmacnianie bezpieczeństwa granic i zwalczanie przestępczości transnarodowej - te zagadnienia już dawno przestały być zadaniami poszczególnych agencji, a stały się elementami bezpieczeństwa narodowego każdego państwa WNP
— powiedział.
Po pierwsze, naszym absolutnym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa i utrzymanie pokoju w ramach Wspólnoty Niepodległych Państw. Nie możemy pozwolić, aby państwa WNP uwikłały się w niebezpieczne awantury, które zagrażają zarówno naszemu regionowi, jak i całej ludzkości
— dodał.
Gospodarka i konkurencja leżą u podstaw wielu, jeśli nie wszystkich, współczesnych konfliktów
— przekonywał.
Aby zwyciężyć w tej walce, zapewnić zrównoważony rozwój i poprawić dobrobyt wszystkich naszych krajów, musimy wzmocnić fundamenty gospodarcze oraz pogłębić handel, inwestycje i współpracę przemysłową -
— wskazywał.
CZYTAJ TAKŻE: Państwa bałtyckie szykują plany ewakuacji ludności. „Łotwa zakłada, że w przypadku ataku domy opuściłaby jedna trzecia ludności”
as/Polsat News
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/742902-lukaszenka-stawia-bialoruska-armie-w-stan-gotowosci-bojowej
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.