Łukaszenka stawia białoruską armię w stan gotowości bojowej. Jednostki "przemieszczą się do wyznaczonych rejonów i podejmą działania"

Sprawdź Aleksander Łukaszenka / autor: kremlin.ru, CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>, via Wikimedia Commons
”Na polecenie naczelnego dowódcy - prezydenta Republiki Białorusi realizowany jest szereg działań mających na celu doprowadzenie sił zbrojnych do najwyższego stopnia gotowości bojowej” - przekazał resort obrony Białorusi.

Ministerstwo Obrony Białorusi przekazało, że Alaksandr Łukaszenka wydał rozkaz przeprowadzenia inspekcji w armii.

W ramach inspekcji gotowości bojowej, na polecenie naczelnego dowódcy sił zbrojnych - prezydenta Republiki Białorusi, realizowany jest szereg działań mających na celu doprowadzenie sił zbrojnych do najwyższego stopnia gotowości bojowej w celu przeprowadzenia inspekcji”

— napisano.

Część jednostek sił zbrojnych podejmie szereg działań mających na celu postawienie ich w stan gotowości bojowej, przemieści się do wyznaczonych rejonów i podejmie działania określone w rozkazie

— dodano.

Inspekcja jest przeprowadzana pod nadzorem sekretariatu stanowego Rady Bezpieczeństwa Republiki Białorusi

— przekazano.

Wspólnota Niepodległych Państw

10 listopada Aleksander Łukaszenka spotkał się z liderami Wspólnoty Niepodległych Państw, gdzie według agencji BeITA miał „nakreślić strategiczne kierunki rozwoju WNP”.

Zwalczanie terroryzmu, wzmacnianie bezpieczeństwa granic i zwalczanie przestępczości transnarodowej - te zagadnienia już dawno przestały być zadaniami poszczególnych agencji, a stały się elementami bezpieczeństwa narodowego każdego państwa WNP

— powiedział.

Po pierwsze, naszym absolutnym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa i utrzymanie pokoju w ramach Wspólnoty Niepodległych Państw. Nie możemy pozwolić, aby państwa WNP uwikłały się w niebezpieczne awantury, które zagrażają zarówno naszemu regionowi, jak i całej ludzkości

— dodał.

Gospodarka i konkurencja leżą u podstaw wielu, jeśli nie wszystkich, współczesnych konfliktów

— przekonywał.

Aby zwyciężyć w tej walce, zapewnić zrównoważony rozwój i poprawić dobrobyt wszystkich naszych krajów, musimy wzmocnić fundamenty gospodarcze oraz pogłębić handel, inwestycje i współpracę przemysłową -

— wskazywał.

