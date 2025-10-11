Nowo wybrana lewicowa burmistrz miasta Herdecke w Zagłębiu Ruhry została zaatakowana nożem przez adoptowaną 17-letnia córkę, która pochodziła z Mali. Kobieta przeżyła trwającą wiele godzin gehennę, ponieważ wcześniej była przetrzymywana w piwnicy i torturowana. Jak pisze „DW” 57-letnia Iris Stalzer, według śledczych ciało kobiety nosiło ślady 13 ciosów nożem. Kobieta adoptowała także ciemnoskórego chłopca z Haiti, w plecaku, którego znaleziono zakrwawione noże.
Jak informują niemieckiego media, stan zaatakowanej kobiety jest obecnie stabilny, choć zadawane nożem ciosy zagrażały jej życiu. Iris Stalzer jest politykiem socjaldemokratycznej SPD. 1 listopada miała objąć urząd burmistrzyni Herdecke po wygranych we wrześniu wyborach samorządowych. Kobieta adoptowała dwoje dzieci, ciemnoskórego chłopca z Haiti i ciemnoskórą dziewczynkę z Mali.
Stalzer wpierw nie chciała obciążać córki i wskzywać ją jako sprawczynię. Nieznana jest także rolą, jaką odegrał w ataku chłopak. Według agencji DPA, która powołuje się na źródła policyjne, kobieta była przez dłuższy czas przetrzymywana w piwnicy i torturowana. Adoptowana córka miała jej także grozić spaleniem włosów.
W rodzinie dochodziło do konfliktów
— podała policja i prokuratura cytowana przez „DW”. Dzieci próbowały zatuszować przestępstwo, zadzwoniły na policję informując, że ich matka zastała zaatakowana na ulicy przez nieznanych mężczyzn.
Znów ukrywają
Niemieckie media jak ognia unikają informacji o pochodzeniu imigranckim adoptowanych dzieci lewicowej burmistrz. O sprawie coraz głośnie w mediach społecznościowych, nie brakuje wielu ukrywanych przed opinią publiczną szczegółów.
Właśnie ujawniono co naprawdę wydarzyło się w domu niemieckiej lewicowej burmistrz Iris Stalzer. Zabrana do szpitala w stanie krytycznym.
Iris Stalzer ma dwoje adaptowanych dzieci - ciemnoskórego chłopca z Haiti i ciemnoskórą dziewczynkę z Mali.
To właśnie ta 17-letnia dziewczynka z Mali podźgała swoją niemiecką mamę nożem. Torturowała ją przez kilka godzin w piwnicy. Zadała jej 13 uderzeń nożem w górną część ciała. Następnie złamała swojej mamie czaszkę. Następnie próbowała podpalić jej włosy za pomocą dezodorantu w sprayu i zapalniczki.
Jej adoptowane dzieci następnie zadzwoniły na policję - twierdząc, że ich niemiecka mama została zaatakowana na ulicy przez „kilku mężczyzn”.
To nie pierwszy poważny incydent w tej rodzinie. Kilka miesięcy temu ta córeczka z Mali zaatakowała swoją matkę Iris Stalzer - także nożem.
Nie ma aktualnych zdjęć tej 17-latki - więc przedstawiam jej wcześniejsze zdjęcie. A ten chłopak w kajdankach to ten adaptowany syn z Haiti
— napisał w mediach społecznościowych Bruno Topola.
koal/DW/DPA/x
