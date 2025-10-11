„W Wenecji, zmagającej się od lat ze spadkiem liczby mieszkańców jednego dnia urodziło się sześcioro dzieci” - podały miejscowe media. To pierwsze takie wydarzenie w tamtejszym szpitalu od 10 lat.
Na świat przyszły dzieci mieszkańców Wenecji: dziewczynka i pięciu chłopców.
Jak podkreśla miejscowa prasa, doszło do symbolicznego odwrócenia budzącej coraz większy niepokój tendencji spadku liczby wenecjan, z których wielu opuszcza historyczne miasto z powodu trudów życia w nim między innymi w związku ze zjawiskiem nadmiernej turystyki.
Ile dzieci przyszło na świat w Wenecji?
Dzięki temu wyjątkowemu zdarzeniu w miejscowym szpitalu wyższa jest też w porównaniu z zeszłym rokiem liczba dzieci, które urodziły się w Wenecji od 1 stycznia.
Podczas gdy w tym okresie w zeszłym roku urodziło się 211 dzieci, w tym roku przyszło na świat już 214 nowych wenecjan.
Miasto stale się wyludnia. Według oficjalnych danych obecnie liczba mieszkańców wynosi około 48 tysięcy, podczas gdy miejsc noclegowych dla turystów jest ponad 50 tysięcy.
Ta dysproporcja jest jednym z głównych tematów debat we władzach miejskich i stowarzyszeniach obywatelskich.
