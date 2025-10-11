Wojska amerykańskie zaczęły przybywać do Izraela, aby utworzyć centrum koordynacyjne, które będzie nadzorować wdrażanie porozumienia o zawieszeniu broni w Strefie Gazy - poinformowała stacja ABC News, powołując się na urzędników zorientowanych w sprawie. Palestyńczycy wracają do swoich domów, aby obejrzeć je po wycofaniu się izraelskiej armii z niektórych obszarów na wschód od Chan Junus w południowej Strefie Gazy.
Według jednego z urzędników 200 żołnierzy wysyłanych do Izraela specjalizuje się w transporcie, planowaniu, logistyce, bezpieczeństwie i inżynierii. Będą współpracować z przedstawicielami innych krajów partnerskich, sektora prywatnego i organizacji pozarządowych. Żołnierze amerykańscy nie wejdą do Strefy Gazy - dodały źródła.
W skład zespołu monitorującego zawieszenie broni w Gazie wejdą też wojskowi z Egiptu, Kataru, Turcji i prawdopodobnie Emiratów Arabskich.
Jednostki wojskowe przylatują z USA i baz na Bliskim Wschodzie
Centrum koordynacyjne jest postrzegane jako pierwszy krok we wspieraniu procesu pokojowego, który będzie wymagał szeroko zakrojonej koordynacji pomocy humanitarnej, logistycznej i bezpieczeństwa - zauważyła ABC.
Żołnierze wysyłani do Izraela w celu utworzenia centrum będą przyjeżdżać w ciągu weekendu. Różne jednostki przylatują tam z USA i baz na Bliskim Wschodzie.
Admirał Brad Cooper, który nadzoruje wojska amerykańskie w regionie jako dowódca Centralnego Dowództwa USA z siedzibą w Tampie na Florydzie, przybył do Izraela w piątek - poinformowała amerykańska stacja.
W nocy z czwartku na piątek izraelski rząd oficjalnie zaakceptował pierwszą fazę planu pokojowego dla Strefy Gazy. Obejmuje ona zawieszenie broni, wymianę izraelskich zakładników na palestyńskich więźniów, częściowe wycofanie się izraelskich wojsk i zwiększenie napływu pomocy humanitarnej.
W piątek w południe czasu miejscowego armia tego kraju ogłosiła wstrzymanie walk. Zgodnie z umową Hamas ma od tego czasu 72 godziny na uwolnienie 20 uprowadzonych z Izraela zakładników i wydanie ciał 28 zabitych porwanych.
koal/PAP
