Rosyjski przywódca Władimir Putin powiedział na szczycie Azja Środkowa-Rosja w stolicy Tadżykistanu, Duszanbe, że Rosja rozwija nową strategiczną broń nuklearną i dla Moskwy nie będzie problemem, jeśli USA nie zgodzą się na przedłużenie traktatu nuklearnego New START. Z kolei podczas parady wojskowej w Pjongjangu Korea Północna zaprezentowała swój „najpotężniejszy” międzykontynentalny pocisk balistyczny - podały państwowe media. W wydarzeniu, uświetniającym 80-lecie Partii Pracy Korei, wzięli udział wysocy rangą przedstawiciele Rosji i Chin, co jest sygnałem zacieśniającej się współpracy.
Nowa broń nuklearna
New START, ostatni pozostający w mocy amerykańsko-rosyjski traktat o kontroli zbrojeń, wygasa 5 lutego 2026 roku.
Czy te kilka miesięcy wystarczy, by podjąć decyzję o przedłużeniu (traktatu)? Sądzę, że to dość, jeśli będzie dobra wola, by przedłużyć te porozumienia. A jeśli Amerykanie zdecydują, że nie potrzebują tego, to nie będzie to dla nas duży problem”
— oświadczył Putin.
Dodał, że Rosja nadal pracuje nad rozwojem i testami broni nuklearnej nowej generacji.
Po raz drugi w tym tygodniu Putin wspomniał o możliwości przeprowadzenia testów nuklearnych przez inne kraje, których nie wymienił, i oznajmił, że jeśli do tego dojdzie, Rosja również przeprowadzi takie testy.
Zawsze istnieje pokusa, by przetestować skuteczność paliwa, które było wykorzystywane w pociskach rakietowych przez wiele, wiele lat. To wszystko jest symulowane na komputerach i eksperci uważają, że to wystarczy, jednak niektórzy z tych ekspertów sądzą, że powtarzanie testów jest konieczne
— powiedział.
Wiceminister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Riabkow oznajmił natomiast wprost, że jeśli USA przeprowadzą test nuklearny, to Moskwa zrobi to samo.
W niedzielę prezydent USA powiedział, że podjął już decyzję w sprawie przekazania Ukrainie pocisków manewrujących Tomahawk. Jak komentuje Reuters, wywołało to nerwową reakcję Putina, który ocenił, że zepsułoby to to, co jeszcze zostało ze stosunków rosyjsko-amerykańskich, i rozpoczęło nowy etap eskalacji konfliktu, zważywszy, że wymagałoby to zaangażowania amerykańskiego personelu wojskowego.
Andriej Kartapołow, szef komisji obrony rosyjskiej Dumy, ostrzegł, że Rosja nie tylko zestrzeli Tomahawki, ale też będzie bombardować miejsca, z których będą wystrzeliwane, i znajdzie sposób na retorsje, które będą bolesne dla Waszyngtonu - relacjonuje Reuters.
W poniedziałek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że Moskwa przyjmuje z zadowoleniem wypowiedź prezydenta USA Donalda Trumpa, który ocenił, że złożona przez Putina oferta przedłużenia o rok okresu obowiązywania traktatu nuklearnego New START jest dobrym pomysłem.
Pjongjang wygraża światu
Podczas parady wojskowej w Pjongjangu Korea Północna zaprezentowała swój „najpotężniejszy” międzykontynentalny pocisk balistyczny - podały państwowe media. W wydarzeniu, uświetniającym 80-lecie Partii Pracy Korei, wzięli udział wysocy rangą przedstawiciele Rosji i Chin, co jest sygnałem zacieśniającej się współpracy.
W trakcie defilady, która miała miejsce w piątek w nocy zaprezentowano zaawansowane uzbrojenie, w tym nowy pocisk ICBM Hwasong-20 umieszczony na 11-osiowym transporterze-wyrzutni. Państwowa agencja KCNA określiła go jako „najpotężniejszy nuklearny strategiczny system uzbrojenia” kraju. Zaprezentowano także manewrujące pociski dalekiego zasięgu, pojazdy do wystrzeliwania dronów oraz pociski różnego typu.
Agencja podkreśliła, że parada ukazała „niewyczerpany potencjał technologii obronnej i zadziwiające tempo rozwoju” Korei Północnej, którego świat „nie może dłużej ignorować”.
Kim Dzong Un w przemówieniu nawiązał do udziału żołnierzy Korei Płn. w wojnie przeciwko Ukrainie, walczących po stronie Moskwy.
Heroiczny duch walki i zwycięstwo osiągnięte przez nasze rewolucyjne siły zbrojne na zagranicznych polach bitew w imię międzynarodowej sprawiedliwości(…) zademonstrowały ideologiczną i duchową perfekcję
—powiedział, cytowany przez KCNA.
Wcześniej Kim spotkał się z Dmitrijem Miedwiediewem, wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji, który powiedział mu, że poświęcenie północnokoreańskich żołnierzy w walce w obwodzie kurskim potwierdziło przyjaźń i zaufanie między narodami.
Według południowokoreańskiego wywiadu od października 2024 r. Pjongjang wysłał ok. 13 tys. żołnierzy do wsparcia armii rosyjskiej w obwodzie kurskim, gdzie operują siły ukraińskie.
W obchodach wzięli udział także premier Chin Li Qiang oraz wietnamski przywódca To Lam.
Eksperci, cytowani przez agencję AFP, zwracają uwagę, że była to okazja do pokazania siły i zacieśniania sojuszu Pjongjangu z Moskwą i Pekinem. „Kluczowe jest, aby postrzegać tę paradę nie jako odosobnione wydarzenie, ale jako kulminację celowej, strukturalnej zmiany w geopolityce regionu” – ocenił Seong-Hyon Lee z Uniwersytetu Harvarda. Dodał, że jest to „wyraźne ostrzeżenie, że wzmocniony sojusz Seulu z Waszyngtonem spotka się u jego progu ze skonsolidowanym i potężnym blokiem trójstronnym”.
