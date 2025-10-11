Gubernator Teksasu Greg Abbott wezwał do usunięcia tęczowych przejść dla pieszych i innych symboli związanych z LGBT z publicznych dróg w tym amerykańskim stanie - podała w piątek stacja NBC.
Teksańczycy liczą na to, że dolary z ich podatków będą wykorzystane w mądry sposób, a nie że będą promować agendy polityczne na drogach Teksasu
— oświadczył gubernator, reprezentujący Republikanów.
Aby zapewnić Teksańczykom bezpieczne przemieszczanie się bez rozpraszania uwagi, musimy utrzymać bezpieczną i spójną sieć transportową w całym Teksasie
— dodał.
Polecił teksańskiemu wydziałowi transportu, by zapewnił, że wszystkie miasta i hrabstwa w Teksasie usuną „wszelkie polityczne ideologie” z ulic w ciągu 30 dni. Miastom, które nie dostosują się do tej decyzji, mogą grozić problemy z finansowaniem stanowym i federalnym.
Przejścia dla pieszych w kolorach tęczy można zobaczyć na ulicach dzielnicy Oak Lawn w Dallas. Ich obrońcy podkreślają, że są one od zawsze finansowane ze środków prywatnych.
