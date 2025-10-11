Gubernator Teksasu walczy z symbolami LGBT na drogach. Wezwał do ich usunięcia. Miastom, które się nie dostosują, grozi kara

  • Świat
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: Fratria
autor: Fratria

Gubernator Teksasu Greg Abbott wezwał do usunięcia tęczowych przejść dla pieszych i innych symboli związanych z LGBT z publicznych dróg w tym amerykańskim stanie - podała w piątek stacja NBC.

Teksańczycy liczą na to, że dolary z ich podatków będą wykorzystane w mądry sposób, a nie że będą promować agendy polityczne na drogach Teksasu

— oświadczył gubernator, reprezentujący Republikanów.

Aby zapewnić Teksańczykom bezpieczne przemieszczanie się bez rozpraszania uwagi, musimy utrzymać bezpieczną i spójną sieć transportową w całym Teksasie

— dodał.

Polecił teksańskiemu wydziałowi transportu, by zapewnił, że wszystkie miasta i hrabstwa w Teksasie usuną „wszelkie polityczne ideologie” z ulic w ciągu 30 dni. Miastom, które nie dostosują się do tej decyzji, mogą grozić problemy z finansowaniem stanowym i federalnym.

Przejścia dla pieszych w kolorach tęczy można zobaczyć na ulicach dzielnicy Oak Lawn w Dallas. Ich obrońcy podkreślają, że są one od zawsze finansowane ze środków prywatnych.

kk/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych