Prezydent Francji Emmanuel Macron spotkał się z partiami politycznymi i wkrótce ogłosi nazwisko nowego premiera. Jednak szef Partii Socjalistycznej Olivier Faure ostrzegł, że nie ma żadnej gwarancji, że jego partia nie poprze wotum nieufności wobec przyszłego rządu.
Po spotkaniu w Pałacu Elizejskim, które trwało prawie 2,5 godziny jedna z grup parlamentarnych - LIOT - przekazała, że prezydent ogłosi nazwisko nowego premiera w ciągu najbliższych godzin. Portal BFMTV podał, że nowy premier zostanie powołany przed godz. 20.
Stanowisko Lewicy
Wypowiadając się po spotkaniu, Faure ocenił, że prezydent nie jest gotów powołać premiera z lewicy. Podkreślił, że nie ma żadnej gwarancji, że socjaliści nie poprą wotum nieufności wobec przyszłego rządu.
Zapewnił, że jego partia nie obawia się rozwiązania parlamentu. Oznaczałoby ono ponowne przedterminowe wybory parlamentarne.
Ekolodzy „ostrzegają”
Szefowa partii Ekolodzy Marine Tondelier ostrzegła, że jeśli Macron mianuje ponownie „kogoś z większości, która już nie jest większością”, czyli z centrowego obozu prezydenckiego, to „zakończy się to tak, jak w poprzednich przypadkach”.
Liderzy partii centrowych, czyli obozu politycznego Macrona nie wypowiedzieli się po spotkaniu.
