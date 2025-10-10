Macron spotkał się z partyjnymi liderami w Pałacu Elizejskim. Wkrótce ogłosi premiera. To jednak nie rozwiąże problemu

  • Świat
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Spotkanie liderów partii we Francji / autor: EPA/Teresa Suarez Dostawca: PAP/EPA.
Spotkanie liderów partii we Francji / autor: EPA/Teresa Suarez Dostawca: PAP/EPA.

Prezydent Francji Emmanuel Macron spotkał się z partiami politycznymi i wkrótce ogłosi nazwisko nowego premiera. Jednak szef Partii Socjalistycznej Olivier Faure ostrzegł, że nie ma żadnej gwarancji, że jego partia nie poprze wotum nieufności wobec przyszłego rządu.

Po spotkaniu w Pałacu Elizejskim, które trwało prawie 2,5 godziny jedna z grup parlamentarnych - LIOT - przekazała, że prezydent ogłosi nazwisko nowego premiera w ciągu najbliższych godzin. Portal BFMTV podał, że nowy premier zostanie powołany przed godz. 20.

Stanowisko Lewicy

Wypowiadając się po spotkaniu, Faure ocenił, że prezydent nie jest gotów powołać premiera z lewicy. Podkreślił, że nie ma żadnej gwarancji, że socjaliści nie poprą wotum nieufności wobec przyszłego rządu.

Zapewnił, że jego partia nie obawia się rozwiązania parlamentu. Oznaczałoby ono ponowne przedterminowe wybory parlamentarne.

CZYTAJ TAKŻE: Polityczne trzęsienie ziemi we Francji! Premier Lecornu podał się do dymisji. Powołany został niecały miesiąc wcześniej

Ekolodzy „ostrzegają”

Szefowa partii Ekolodzy Marine Tondelier ostrzegła, że jeśli Macron mianuje ponownie „kogoś z większości, która już nie jest większością”, czyli z centrowego obozu prezydenckiego, to „zakończy się to tak, jak w poprzednich przypadkach”.

Liderzy partii centrowych, czyli obozu politycznego Macrona nie wypowiedzieli się po spotkaniu.

as/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych