Niemcy się zbroją. Chcą kupić dla Bundeswehry 600 systemów przeciwlotniczych Skyranger. Broń ta ma być dostarczona do 2030 roku

Sky Ranger / autor: Boevaya mashina, CC BY-SA 3.0 DE <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en>, via Wikimedia Commons
Jeszcze w tym roku niemiecki rząd planuje zakupić dla Bundeswehry ponad 600 systemów przeciwlotniczych Skyranger” - informuje „Handelsblatt”, powołując się na źródła w ministerstwie obrony w Berlinie. Broń ta ma być dostarczona do 2030 roku.

Wartość kontraktu szacowana jest na ponad dziewięć miliardów euro. Za jego realizację odpowiadać będzie niemiecki gigant zbrojeniowy Rheinmetall oraz francusko-niemiecki koncern KNDS.

Skyranger

System Skyranger, który znajduje się jeszcze w fazie opracowywania, uznawany jest za potencjalnie skuteczną broń przeciwko rojom dronów. Może zostać umieszczony na pojeździe opancerzonym, cechuje się wysoką szybkostrzelnością (wiele wystrzałów w krótkim czasie).

Przedstawiciele Rheinmetallu twierdzą, że firma jest gotowa produkować co najmniej 200 systemów Skyranger rocznie.

CZYTAJ TAKZE: Bundeswehra w polskiej przestrzeni powietrznej. „Dwie pary myśliwców pełnią swoją misję przez 24 godziny na dobę”

Systemy dla Ukrainy

Szef niemieckiego koncernu Armin Papperger zapowiedział we wrześniu, że jeszcze w tym roku jego firma dostarczy Ukrainie nowe systemy przeciwlotnicze Skyranger. Wartość kontraktu z Ukraińcami ma wynosić kilkaset milionów euro, a systemy zostaną sfinansowane z dochodów pochodzących z zamrożonego w UE rosyjskiego majątku.

Ze względu na coraz więcej niezarejestrowanych przelotów dronów w Niemczech, w tym blisko lotnisk i baz wojskowych, szef MSW Niemiec Alexander Dobrindt chce pozwolić Bundeswehrze na strącanie podejrzanych bezzałogowców. Wymagać to będzie dużych zmian prawnych, prawdopodobnie nawet na poziomie konstytucji. Podejrzewa się, że za prowokacjami z dronami stoją Rosjanie.

CZYTAJ TAKŻE: Uległa postawa Niemiec wobec Putina! Pistorius przeciw zestrzeliwaniu rosyjskich samolotów. „Nie możemy wpaść w pułapkę”

as/PAP

