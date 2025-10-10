„Jeszcze w tym roku niemiecki rząd planuje zakupić dla Bundeswehry ponad 600 systemów przeciwlotniczych Skyranger” - informuje „Handelsblatt”, powołując się na źródła w ministerstwie obrony w Berlinie. Broń ta ma być dostarczona do 2030 roku.
Wartość kontraktu szacowana jest na ponad dziewięć miliardów euro. Za jego realizację odpowiadać będzie niemiecki gigant zbrojeniowy Rheinmetall oraz francusko-niemiecki koncern KNDS.
Skyranger
System Skyranger, który znajduje się jeszcze w fazie opracowywania, uznawany jest za potencjalnie skuteczną broń przeciwko rojom dronów. Może zostać umieszczony na pojeździe opancerzonym, cechuje się wysoką szybkostrzelnością (wiele wystrzałów w krótkim czasie).
Przedstawiciele Rheinmetallu twierdzą, że firma jest gotowa produkować co najmniej 200 systemów Skyranger rocznie.
Systemy dla Ukrainy
Szef niemieckiego koncernu Armin Papperger zapowiedział we wrześniu, że jeszcze w tym roku jego firma dostarczy Ukrainie nowe systemy przeciwlotnicze Skyranger. Wartość kontraktu z Ukraińcami ma wynosić kilkaset milionów euro, a systemy zostaną sfinansowane z dochodów pochodzących z zamrożonego w UE rosyjskiego majątku.
Ze względu na coraz więcej niezarejestrowanych przelotów dronów w Niemczech, w tym blisko lotnisk i baz wojskowych, szef MSW Niemiec Alexander Dobrindt chce pozwolić Bundeswehrze na strącanie podejrzanych bezzałogowców. Wymagać to będzie dużych zmian prawnych, prawdopodobnie nawet na poziomie konstytucji. Podejrzewa się, że za prowokacjami z dronami stoją Rosjanie.
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/742855-niemcy-chca-kupic-600-systemow-przeciwlotniczych-skyranger
