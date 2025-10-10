„Talibańscy urzędnicy w Afganistanie sprzedają fałszywe listy z pogróżkami” - poinformował Brytyjski dziennik „The Telegraph”. „Listy te są wykorzystywane do uzyskiwania azylu” - podkreślił konserwatywny dziennik.
Jeden z reporterów gazety uzyskał za niewygórowaną kwotę 40 funtów trzy listy. Wszystkie były podpisane przez różne afgańskie władze lokalne i wystawione jako oficjalne dokumenty. Zawierały groźby wymierzenia sprawiedliwości przez Islamski Emirat Afganistanu, zapewnienia, że mudżahedini śledzą działania odbiorcy listu i że „Bóg uraduje się, kiedy adresat zostanie uwolniony od swojego godnego pogardy życia”.
Szokujące ustalenia
Dziennikarz zwrócił się do talibańskiego urzędnika władz miejskich o wydanie listów dla trzech fikcyjnych Afgańczyków ubiegających się o azyl w Wielkiej Brytanii. Urzędnik zaproponował dwie wersje: standardowy list za 40 funtów oraz wersję „premium” – wraz z oficjalną pieczęcią i „100-procentową gwarancją zatwierdzenia” – za 200 funtów.
Gazeta w oparciu o rozmowy z migrantami stwierdziła, że praktyka używania kupionych listów jako dowodów w postępowaniu azylowym jest szeroko rozpowszechniona. Powoduje to, że szanse na uzyskanie azylu przez osoby istotnie zagrożone przez talibów maleją - podkreślił „The Telegraph”.
Sprzedaż listów
Funkcjonariusz talibów w Kabulu przyznał, że zdarza się, iż urzędnicy niscy rangą samowolnie sprzedają takie listy.
Niektórzy mudżahedini wykonują taką pracę, ale jest to nielegalne i jeśli zostaną złapani, ponoszą konsekwencje
— powiedział. Wyjaśnił również, że talibowie w żadnym wypadku nie grożą już nikomu listownie.
Nie musimy już wysyłać listów. To była taktyka, kiedy nie byliśmy u władzy. Teraz jesteśmy rządem: jeśli jesteśmy pewni, że ktoś popełnił przestępstwo, możemy po prostu pójść do jego domu i go aresztować
— powiedział.
Co na to brytyjskie władze?
Poproszony o komentarz brytyjski resort spraw wewnętrznych zapewnił, że żaden wniosek o azyl nie zostanie rozpatrzony pozytywnie wyłącznie na podstawie takiego pisma.
Bardzo poważnie traktujemy wszelkie nadużycia systemu imigracyjnego. W przypadku dowodów na nieprawidłowości podejmiemy zdecydowane działania, aby je zakwestionować i chronić integralność naszych granic
— przekazał rzecznik resortu.
