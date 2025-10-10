Przyjęcie 19. pakietu sankcji UE przeciw Rosji jest blokowane przede wszystkim przez Austrię, która domaga się, aby część zamrożonych rosyjskich aktywów została uwolniona i przekazana bankowi Raiffeisen w ramach rekompensaty – wynika z informacji PAP.
Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w połowie września przedstawiła propozycję 19. pakietu sankcji na Rosję. Znalazł się w nim zakaz importu rosyjskiego LNG na rynki europejskie oraz objęcie Rosnieftu i Gazprom Nieftu zakazem transakcji. Aby mógł wejść w życie, wymagana jest jednomyślna zgoda unijnej „27”.
Żądania Austrii
W negocjacjach nad nowymi sankcjami Austria zaczęła domagać się, aby częściowo złagodzone zostały sankcje wobec jednego z rosyjskich oligarchów Olega Deripaski. Chce, by część jego zamrożonych aktywów została uwolniona i przekazana bankowi Raiffeisen w ramach rekompensaty. Ten bank mimo trwającej wojny wciąż prowadzi działalność w Rosji, a tamtejszy sąd nałożył na niego karę w wysokości 2 miliardów euro. Aktywa miałyby stanowić rekompensatę za tę grzywnę.
Jak przekazały źródła unijne, w tym tygodniu Wiedeń ponownie podniósł swój sprzeciw wobec propozycji 19. pakietu, jednak jego postulaty dotyczące Raiffeisen nie spotkały się ze zrozumieniem innych państw.
Wiele krajów członkowskich obawia się, że krok ten stworzyłby niebezpieczny precedens dla innych objętych sankcjami. Część dyplomatów zwraca też uwagę, że inne instytucje finansowe wycofały się z działalności w Rosji, a austriacki bank także miał taką możliwość od początku agresji na Ukrainę.
Wątpliwości Słowacji
Z nieoficjalnych informacji wynika też, że Słowacja nadal zgłasza wątpliwości wobec tej części sankcji, która dotyczy energii. Bratysława chce, żeby sprawa embarga na rosyjską energię trafiła na szczyt, tak aby przedstawić swoje obawy dotyczące bezpieczeństwa dostaw ropy do tego kraju, z uwagi na to, że nie ma ona dostępu do morza.
Nie jest więc wykluczone, że nowe sankcje zostaną przyjęte dopiero po szczycie 23 października w Brukseli. Niezależnie od nowego pakietu szefowie państw i rządów mają na tym posiedzeniu dalej rozmawiać o uderzeniu w Rosję - powrócą do debaty nad propozycją KE dotyczącą przekazania zamrożonych aktywów rosyjskiego banku centralnego Ukrainie w formie pożyczki reparacyjnej.
Państwa członkowskie, jak wynika z nieoficjalnych informacji, osiągnęły natomiast porozumienie dotyczące ograniczenia swobody podróżowania rosyjskich dyplomatów po terytorium Wspólnoty. Zgodnie z ustaleniami dyplomaci z Rosji będą musieli z wyprzedzeniem zgłaszać zamiar wjazdu do danego kraju. Każde państwo członkowskie samo zdecyduje, czy zezwoli im na wjazd. Taki dobrowolny charakter przepisów sprawił, że Włochy, które początkowo były sceptyczne wobec tego rozwiązania, ostatecznie wyraziły na nie zgodę.
Weto Węgier?
W Brukseli nie ma też szczególnych obaw, że 19. pakiet mogłyby zawetować Węgry. Choć Budapeszt wielokrotnie zgłaszał wcześniej zastrzeżenia wobec niektórych pakietów sankcji i domagał się wykreślenia niektórych osób z list sankcyjnych, to jednak unijni dyplomaci wskazują, że dotychczas zgodził się na wszystkie osiemnaście pakietów sankcji.
Zgodnie z pakietem wycofanie rosyjskiego skroplonego gazu ziemnego ma nastąpić do 1 stycznia 2027 r.
Poza odejściem od rosyjskiego LNG Komisja chce, by w ramach 19. pakietu Unia Europejska zaostrzyła środki ograniczające dochody Rosji z ropy naftowej. Wspólnota dopuszcza możliwość handlu rosyjską ropą tylko w ramach specjalnego limitu. Szefowa KE przypomniała, że w ramach 18. pakietu sankcji UE obniżyła cenę za baryłkę ropy z 60 do 47,6 dolarów.
Von der Leyen poinformowała też we wrześniu, że w ramach 19. pakietu KE zaproponowała sankcje na 118 dodatkowych statków z rosyjskiej tzw. floty cieni; transportuje ona rosyjską ropę, która jest następnie sprzedawana po cenie wyższej niż narzucona przez międzynarodowe restrykcje. Sankcjami UE ma zostać objętych łącznie ponad 560 jednostek.
Główne (rosyjskie - PAP) firmy handlujące energią, Rosnieft i Gazprom Nieft, zostaną objęte całkowitym zakazem transakcji. Inne firmy również zostaną objęte zamrożeniem aktywów.
Obchodzenie sankcji
Przewodnicząca podkreśliła, że w ramach nowego pakietu wypełnione mają zostać luki finansowe, które Rosja wykorzystuje do obchodzenia sankcji. Nałożona ma zostać blokada na transakcje w kryptowalutach, a obostrzeniami objęte zostaną kolejne banki w Rosji i krajach trzecich.
Według niej ograniczenia eksportowe zostaną nałożone na kolejne 45 firm rosyjskich i z krajów trzecich, które pomagają zaopatrywać rosyjski przemysł zbrojeniowy w technologie.
Von der Leyen podkreśliła we wrześniu, że sankcje nakładane na Rosję działają. Jak dowodziła, świadczy o tym m.in. to, że Rosja jako jedno ze swoich głównych żądań wskazuje właśnie złagodzenie restrykcji.
Wiemy, że nasze sankcje są skutecznym narzędziem nacisku gospodarczego. Będziemy je stosować, dopóki Rosja nie zasiądzie do stołu negocjacyjnego z Ukrainą
— zaznaczyła.
W ocenie szefowej KE gospodarka wojenna Rosji jest przegrzana i zbliża się do granic swoich możliwości.
Stopa procentowa wynosi 17 proc. Inflacja jest stale wysoka, a dostęp Rosji do finansowania i jej dochody stale maleją
— wymieniała von der Leyen.
