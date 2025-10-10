„Prezydent Trump będzie nadal zawierał porozumienia pokojowe, kończył wojny i ratował ludzkie życia” - skomentował brak Pokojowej Nagrody Nobla dla Donalda Trumpa dyrektor ds. komunikacji Białego Domu Steven Cheung.
Prezydent Trump będzie nadal zawierał porozumienia pokojowe, kończył wojny i ratował ludzkie życia. Ma duszę humanitarysty i nigdy nie będzie nikogo takiego jak on, kto potrafiłby przenosić góry samą siłą woli
— napisał Cheung na portalu X, komentując przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla wenezuelskiej opozycjonistce Marii Corinie Machado.
Komitet Noblowski udowodnił, że polityka jest dla niego ważniejsza niż pokój
— dodał.
Sprawy dotychczas nie skomentował sam prezydent Trump, który publicznie twierdził, że zasługuje na pokojowego Nobla. Kandydaturę Machado do tej nagrody publicznie poparł w ubiegłym roku obecny sekretarz stanu USA Marco Rubio i inni republikańscy politycy.
