„Tegoroczną laureatką Pokojowej Nagrody Nobla została liderka demokratycznej opozycji w Wenezueli Maria Corina Machado” – poinformował Norweski Komitet Noblowski.
Machado została uhonorowana ze „niestrudzoną działalność na rzecz praw demokratycznych narodu Wenezueli i za walkę o sprawiedliwe i pokojowe przejście od dyktatury do demokracji”.
„Jestem w szoku”
— powiedziała laureatka Pokojowej Nagrody Nobla, liderka wenezuelskiej opozycji Maria Corina Machado po ogłoszeniu decyzji Norweskiego Komitetu Noblowskiego.
Zaznaczyła, że jest to nagroda „dla całego ruchu”.
Nagranie z wypowiedzią Machado zamieściło biuro prasowe Norweskiego Komitetu Noblowskiego.
