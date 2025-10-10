WIDEO

Tegoroczną laureatką Pokojowej Nagrody Nobla została liderka demokratycznej opozycji w Wenezueli Maria Corina Machado” – poinformował Norweski Komitet Noblowski.

Machado została uhonorowana ze „niestrudzoną działalność na rzecz praw demokratycznych narodu Wenezueli i za walkę o sprawiedliwe i pokojowe przejście od dyktatury do demokracji”.

Jestem w szoku”

— powiedziała laureatka Pokojowej Nagrody Nobla, liderka wenezuelskiej opozycji Maria Corina Machado po ogłoszeniu decyzji Norweskiego Komitetu Noblowskiego.

Zaznaczyła, że jest to nagroda „dla całego ruchu”.

Nagranie z wypowiedzią Machado zamieściło biuro prasowe Norweskiego Komitetu Noblowskiego.

tt/PAP

