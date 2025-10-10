Potężne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,5 nawiedziło w piątek rano prowincję Davao Oriental na Filipinach – poinformował Filipiński Instytut Wulkanologii i Sejsmologii (PHIVOLCS). Służby wydały ostrzeżenie przed falami tsunami dochodzącymi do 3 metrów dla regionów przybrzeżnych. Brak doniesień o ofiarach śmiertelnych.
PHIVOLCS poinformował, że wstrząs nastąpił na głębokości 20 kilometrów, ok. 44 kilometry na południowy wschód od miasta Manay po godz. 9.40 czasu lokalnego (godz. 3.40 w Polsce). Początkowo służby sejsmologiczne informowały o magnitudzie 7,6.
W pierwszych raportach nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych.
PHIVOLCS wydał alert przed niebezpiecznymi falami tsunami „ponad 1 metr powyżej normalnego poziomu pływów”. Według amerykańskiego systemu ostrzegania przed tsunami wysokość fal może sięgnąć do 3 m na wybrzeżach w promieniu 300 km od epicentrum.
Mieszkańcom rejonów przybrzeżnych w centralnej i południowej części Filipin „zdecydowanie” zalecono natychmiastową ewakuację na wyżej położone tereny, a właścicielom łodzi w portach i przystaniach zabezpieczenie jednostek i oddalenie się od brzegu.
PHIVOLCS ostrzegł również, że trzęsienie ziemi może spowodować zniszczenia i liczne wstrząsy wtórne.
Pracujemy bez wytchnienia, aby zapewnić pomoc wszystkim, którzy jej potrzebują
— zapewnił prezydent Filipin Ferdinand Marcos.
Trzęsienie wywołało panikę w wielu miejscach zamieszkałej przez ponad 570 tys. osób prowincji - podaje nadawca ABS-CBN. W mieście Manay ludzie uciekali z sali gimnastycznej podczas obchodów lokalnego święta. Dwóch nauczycieli zasłabło ze strachu i trafiło do szpitala. W szkołach zawieszono zajęcia. Doszło do przerw w dostawach energii.
Regionalny dyrektor Biura Obrony Cywilnej, Ednar Dayanghirang, potwierdził doniesienia o uszkodzonych budynkach w Manay. Dodał również, że na jego własnym domu pojawiły się pęknięcia.
Ostrzeżenie przed tsunami o wysokości ok. 50 cm wydały także indonezyjskie służby.
Filipiny i Indonezja znajdują się w tzw. pacyficznym pierścieniu ognia, czyli strefie częstych trzęsień ziemi i erupcji wulkanicznych. W strefie tej znajduje się duża liczba rowów oceanicznych, łuków wyspowych i aktywnych wulkanów. Występuje tam ok. 90 proc. wszystkich trzęsień ziemi na świecie.
Poprzednie trzęsienie ziemi na Filipinach wystąpiło 30 września. Wstrząsy o magnitudzie 6,9, które nawiedziły wyspiarską prowincję Cebu w środkowej części archipelagu, spowodowały śmierć co najmniej 72 osób, a 500 zostało rannych.
