NA ŻYWO

RELACJA. 1325. dzień wojny. Zełenski: Ukraina kontratakuje precyzyjnymi, ukierunkowanymi uderzeniami. Wiemy, co chcemy osiągnąć

  • Świat
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: PAP/EPA
autor: PAP/EPA

Trwa 1325. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.

CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu

Piątek, 10 października 2025 r.

00:08. Zełenski: Dokładnie wiemy, co chcemy osiągnąć

Ukraina kontratakuje precyzyjnymi, ukierunkowanymi uderzeniami, a my, w przeciwieństwie do Rosji, dokładnie wiemy, co chcemy osiągnąć. Pokój, oczywiście

— podkreślił w wieczornym przesłaniu, opublikowanym w mediach społecznościowych, Wołodymyr Zełenski.

Nie prowadzimy wojny dla samej wojny, jak Rosja. Nawet Hamas wykazuje się zmysłem do zawierania umów, ale nie Putin. Na razie. Wspólnie z naszymi partnerami tworzymy warunki, by zmusić Rosję do pokoju. I to się stanie. Popieramy wszelkie globalne wysiłki dyplomatyczne mające na celu osiągnięcie pokoju na Bliskim Wschodzie i głęboko wierzymy, że sprawiedliwa presja na Rosję przyniesie pokój Ukrainie, a także całemu naszemu regionowi. Ważne jest, aby przywództwo Stanów Zjednoczonych nadal było skuteczne

— zaznaczył prezydent Ukrainy.

red/wPolityce.pl/PAP/X/Fb/media

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych