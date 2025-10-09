Trwa 1325. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Piątek, 10 października 2025 r.
00:08. Zełenski: Dokładnie wiemy, co chcemy osiągnąć
Ukraina kontratakuje precyzyjnymi, ukierunkowanymi uderzeniami, a my, w przeciwieństwie do Rosji, dokładnie wiemy, co chcemy osiągnąć. Pokój, oczywiście
— podkreślił w wieczornym przesłaniu, opublikowanym w mediach społecznościowych, Wołodymyr Zełenski.
Nie prowadzimy wojny dla samej wojny, jak Rosja. Nawet Hamas wykazuje się zmysłem do zawierania umów, ale nie Putin. Na razie. Wspólnie z naszymi partnerami tworzymy warunki, by zmusić Rosję do pokoju. I to się stanie. Popieramy wszelkie globalne wysiłki dyplomatyczne mające na celu osiągnięcie pokoju na Bliskim Wschodzie i głęboko wierzymy, że sprawiedliwa presja na Rosję przyniesie pokój Ukrainie, a także całemu naszemu regionowi. Ważne jest, aby przywództwo Stanów Zjednoczonych nadal było skuteczne
— zaznaczył prezydent Ukrainy.
