Nie planujemy wycofać amerykańskich sił z Europy, ale możemy je trochę przesunąć - oświadczył prezydent USA Donald Trump i zapowiedział też, że może nałożyć kolejne sankcje na Rosję. Jednocześnie powiedział też, że może należy rozważyć wyrzucenie z NATO… Hiszpanii w związku z tym, że nie wydaje odpowiednio dużo na obronność.
Trump na spotkaniu w Białym Domu z przywódcą Finlandii Alexandrem Stubbem powiadomił, że USA zamierzają kupić od Finów 11 lodołamaczy. Liderzy rozmawiali też o NATO, wojnie w Ukrainie i o Pokojowej Nagrodzie Nobla.
Prezydent USA został zapytany przez jedną z dziennikarek, czy zamierza wycofać amerykańskie siły z Europy.
Nie, ale możemy niektóre przesunąć
— oświadczył prezydent.
Sekretarz wojny Pete Hegseth dodał, że USA analizują, gdzie ich siły stacjonują i co, jest najbardziej sensowne dla Amerykanów i sojuszników z NATO.
Prezydent USA dosadnie o Hiszpanii
Trump powiedział też, że może należy rozważyć wyrzucenie z NATO… Hiszpanii w związku z tym, że nie wydaje odpowiednio dużo na obronność.
Nie mają argumentu, by tego nie robić (…). Może powinniście, szczerze mówiąc, wyrzucić ich z NATO
— dodał.
W ostatnich miesiącach Hiszpania była krytykowana przez sojuszników z NATO, w tym USA, za opór wobec przeznaczania 5 proc. PKB na obronność. Rząd w Madrycie argumentował m.in., że dla spełnienia celów Sojuszu wystarczą wydatki na poziomie 2,1 proc., podkreślał również swoje zaangażowanie w misje na wschodniej flance.
Prezydent zapewnił, że USA „energicznie” broniłyby Finlandii w przypadku ataku ze strony Rosji, jednak ocenił, że nie sądzi, by Władimir Putin to zrobił.
