„Europa się zmienia. Prezydent Karol Nawrocki odmawia wdrożenia paktu migracyjnego w Polsce. My też tego odmawiamy. Jeśli dołączy trzeci, to już będzie bunt” - napisał w mediach społecznościowych premier Węgier Viktor Orban.
Węgierski premier sprzeciwił się migracji również w udzielonym kilka dni temu wywiadzie lokalnym mediom.
Demokracja zależy od głosów. Zmień ludzi, skład kulturowy, a zmienisz wynik. Europa Zachodnia otworzyła swoje drzwi dla migracji i teraz stoi w obliczu terroru, podziałów i utraty tożsamości. Nie pójdziemy tą drogą. Nie tutaj, nigdy: to kończy się na naszych granicach
— powiedział w emitowanym w internecie wywiadzie.
List prezydenta Nawrockiego do szefowej KE
Prezydent Nawrocki napisał w liście do szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, że Polska nie zgodzi się na działania instytucji europejskich, które zmierzałyby do rozlokowania na jej terytorium nielegalnych migrantów. Wyraził nadzieję, że przewodnicząca KE uwzględni ten fakt w swych działaniach.
Przy tej okazji opublikowano także specjalny spot.
NIE dla paktu migracyjnego w Polsce! Prezydent wystosował pismo do niemieckiej szefowej Komisji Europejskiej, w którym stanowczo domaga się wyłączenia naszej Ojczyzny z unijnego projektu relokacji nielegalnych migrantów
— czytamy.
