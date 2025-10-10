Publicysta „Die Welt” Clemens Wergin w swoim komentarzu bezlitośnie punktuje byłą kanclerz Niemiec Angelę Merkel, która w swojej niedawnej bezczelnej wypowiedzi m.in. zasugerowała, że Polska i państwa bałtyckie są współodpowiedzialne za atak Rosji na Ukrainę. W rzeczywistości to sama Merkel prowadziła bardzo prorosyjską politykę, o czym przypomniał dziennikarz. „Jej najnowszy wywiad zawiera wszystkie elementy, które charakteryzowały katastrofalną porażkę niemieckiej polityki wobec Rosji w ciągu ostatnich dwóch dekad: niemiecką zuchwałość, arogancję wobec wschodnich partnerów i wręcz patologiczną skłonność do tworzenia iluzji na temat prawdziwych intencji Rosji“ - podkreślił Wergin.
Publicysta zauważył, że w niemieckich kręgach konserwatywnych pojawiła się historia, zgodnie z którą rzekomo Merkel miała od razu poznać się na autorytarnych ciągotach Putina, jednak nie chciała ryzykować rozpadu koalicji z SPD i wobec nie mogła sprzeciwić się projektowi Nord Stream.
Jednak taka interpretacja nie uwzględnia zarówno kompetencji kierowniczych, które kanclerz miała zwłaszcza w kwestiach polityki zagranicznej i z których często korzystała, jak i faktu, że to właśnie Merkel była często motorem napędowym tej tak spektakularnie nieudanej polityki zbliżenia z Rosją
— zaznaczył publicysta.
Wergin przedstawił, że to Merkel była „decydującą siłą stojącą za wetem niektórych państw UE, takich jak Niemcy i Francja, wobec przyjęcia Gruzji i Ukrainy do procesu przystąpienia do NATO”, a potem Rosja zaatakowała Gruzję. Merkel podjęła też w 2011 roku bardzo korzystna dla Rosji decyzję o rezygnacji przez Niemcy z energii atomowej.
Dziennikarz przypomniał o podjętej przez rząd Merkel w 2011 roku decyzji o rezygnacji Niemiec z energii atomowej. Niemcy trzymały się też dalej projektu Nord Stream nawet po tym, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę w 2014 roku. Mało tego -rozbudowywały ten projekt.
Pomimo coraz ostrzejszej krytyki ze strony Waszyngtonu podczas pierwszej kadencji Donalda Trumpa, rządy Merkel nadal trzymały się kłamstwo, że jest to projekt czysto gospodarczy, a nie polityczny. Twierdzenie to zostało wyraźnie obalone przez Putina, który wkrótce po ukończeniu budowy Nord Stream 2 ponownie zaatakował Ukrainę, ponieważ uważał, że ma teraz wystarczającą przewagę
— podkreślił Wergin.
Wieloletnia błędna polityka Merkel
Przez wiele lat Merkel pełniła niekwestionowaną rolę przywódczą w UE. To właśnie Merkel ponosi odpowiedzialność za to, że Europa nie zażądała od Rosji żadnej znaczącej zapłaty ani za wojnę z 2008 r., ani za wojnę z 2014 r. Zamiast odstraszyć Moskwę, Niemcy po każdej rosyjskiej agresji starały się jak najszybciej powrócić do normalności, aby nie narażać własnych interesów gospodarczych
— punktował była kanclerz Niemiec publicysta.
Kiedy była kanclerz sugeruje teraz, że nowy format negocjacji mógłby zapobiec wojnie Putina przeciwko Ukrainie, po prostu się ośmiesza. Pokazuje też, że nie wyciągnęła wniosków ze swoich własnych porażek
— podsumowuje.
