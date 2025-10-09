Ursula von der Leyen po raz kolejny utrzymała się na stanowisku – Parlament Europejski odrzucił dwa wnioski o wotum nieufności wobec szefowej Komisji Europejskiej. Złożyli je prawicowi Patrioci dla Europy i lewicowa Grupa Lewicy. To już trzecia próba jej odwołania w tym roku. „To bardzo zła wiadomość dla Unii Europejskiej” - napisała na platformie X była premier Beata Szydło.
Jeden wniosek został odrzucony głosami 383 europosłów, drugi - 378. Izba liczy 720 eurodeputowanych.
Szefowa Komisji Europejskiej musiała zmierzyć się z podobnym wnioskiem w lipcu. Wtedy złożyła go prawicowa frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. PE także odrzucił wniosek o odwołanie von der Leyen.
Aby wniosek został przyjęty, musi uzyskać większość dwóch trzecich oddanych głosów, reprezentującą jednocześnie większość członków PE. W przypadku przyjęcia wotum nieufności KE jako całość podaje się do dymisji.
„Bardzo zła wiadomość”
Sprawę skomentowała była premier Beata Szydło.
Von der Leyen zostaje na stanowisku. Otrzymała dużo mniejsze poparcie, niż przewidywał np. serwis Politico - ale przetrwała. To bardzo zła wiadomość dla Unii Europejskiej. Niszczenie gospodarki UE będzie kontynuowane
— napisała na X.
xyz/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/742682-wnioski-o-wotum-nieufnosci-dla-von-der-leyen-odrzucone-w-pe
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.