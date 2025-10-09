W pobliżu Bańskiej Bystrzycy doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło sześć osób, w tym jedno dziecko. Jedyny ocalały, ciężko ranny chłopiec, został przewieziony do szpitala. Słowaccy ministrowie przekazali kondolencje rodzinom ofiar.
W czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych zginęło sześć osób. Jedna osoba została ranna. Później sprecyzowano, że do szpitala przewieziono ranne dziecko. Na miejsce zdarzenia wysłano trzy karetki pogotowia ratunkowego.
Wśród uczestników były dwie osoby nieletnie, z których jedna zmarła na miejscu, a druga została opatrzona, a następnie przewieziona na oddział ratunkowy Szpitala Dziecięcego z Polikliniką w Bańskiej Bystrzycy
— poinformowały służby ratownicze.
Po wypadku poinformowano, że w obu samochodach znajdowały się osoby narodowości romskiej. Minister spraw wewnętrznych Matusz Szutaj Esztok przekazał wyrazy współczucia rodzinom ofiar. Minister zdrowia Kamil Szaszko napisał natomiast, że „są chwile, kiedy nawet profesjonaliści czują się bezradni”.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/742673-makabryczny-wypadek-na-slowacji-nie-zyje-szesc-osob
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.