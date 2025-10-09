Funkcjonariusze SG zaatakowani w Gruzji! Deportowani migranci użyli m.in. prętów i noża. Polscy mundurowi trafili do szpitala

  • Świat
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Zdj. ilustracyjne / autor: Fratria
Zdj. ilustracyjne / autor: Fratria

Dwóch funkcjonariuszy polskiej Straży Granicznej z poważnymi obrażeniami trafiło do szpitala po tym, jak w stolicy Gruzji zostali zaatakowani przy użyciu m.in. prętów i noża. Funkcjonariusze musieli być operowani. Do zdarzenia doszło wczoraj, po zrealizowanej operacji powrotowej zorganizowanej wspólnie z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex).

Atak na polskich funkcjonariuszy potwierdził w rozmowie z PAP rzecznik prasowy Komendanta Głównego SG ppłk Andrzej Juźwiak.

Grupa funkcjonariuszy Straży Granicznej została zaatakowana w Tbilisi. W wyniku tego zdarzenia dwóch naszych funkcjonariuszy trafiło z poważnymi obrażeniami głowy do szpitala. Jeden został operowany, a drugi jest w trakcie operacji

— przekazał rzecznik SG.

Operacja powrotowa dotyczyła Gruzinów i Pakistańczyków

Dodał, że wszyscy funkcjonariusze są pod opieką konsularną, polskiej oficer łącznikowej, a dwóch rannych funkcjonariuszy pod opieką lekarską.

Wymiana informacji cały czas trwa. Jesteśmy w stałym kontakcie z funkcjonariuszami

— powiedział.

Zaznaczył, że operacja powrotowa dotyczyła Gruzinów i Pakistańczyków zobowiązanych do opuszczenia Polski.

Postępowanie prowadzi miejscowa policja i na razie to wszystko, co możemy na ten moment powiedzieć

— dodał ppłk Juźwiak.

aja/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych