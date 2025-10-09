Dwóch funkcjonariuszy polskiej Straży Granicznej z poważnymi obrażeniami trafiło do szpitala po tym, jak w stolicy Gruzji zostali zaatakowani przy użyciu m.in. prętów i noża. Funkcjonariusze musieli być operowani. Do zdarzenia doszło wczoraj, po zrealizowanej operacji powrotowej zorganizowanej wspólnie z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex).
Atak na polskich funkcjonariuszy potwierdził w rozmowie z PAP rzecznik prasowy Komendanta Głównego SG ppłk Andrzej Juźwiak.
Grupa funkcjonariuszy Straży Granicznej została zaatakowana w Tbilisi. W wyniku tego zdarzenia dwóch naszych funkcjonariuszy trafiło z poważnymi obrażeniami głowy do szpitala. Jeden został operowany, a drugi jest w trakcie operacji
— przekazał rzecznik SG.
Operacja powrotowa dotyczyła Gruzinów i Pakistańczyków
Dodał, że wszyscy funkcjonariusze są pod opieką konsularną, polskiej oficer łącznikowej, a dwóch rannych funkcjonariuszy pod opieką lekarską.
Wymiana informacji cały czas trwa. Jesteśmy w stałym kontakcie z funkcjonariuszami
— powiedział.
Zaznaczył, że operacja powrotowa dotyczyła Gruzinów i Pakistańczyków zobowiązanych do opuszczenia Polski.
Postępowanie prowadzi miejscowa policja i na razie to wszystko, co możemy na ten moment powiedzieć
— dodał ppłk Juźwiak.
