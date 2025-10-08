Trwa 1324. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Czwartek, 9 października 2025 r.
00:01. Naukowiec skazany na 18 lat więzienia za wsparcie rosyjskich ochotników walczących po stronie Ukrainy
Sąd w Rosji skazał na 18 lat pozbawienia wolności fizyka jądrowego z Sarowa, na zachodzie kraju, za zdradę państwa i finansowanie „terroryzmu” – podał w środę dziennik „Kommiersant”. Naukowiec wspierał finansowo rosyjskich ochotników walczących po stronie Ukrainy.
49-letni Rusłan Szadijew pracował w państwowym ośrodku jądrowym w Sarowie w obwodzie niżnienowogrodzkim.
Według prokuratury w 2022 r. fizyk przelał ze swojego konta 1200 rubli (54 zł) legionowi Wolność Rosji i rosyjskiemu korpusowi ochotniczemu walczącym po stronie Ukrainy w wojnie obronnej z Rosją. Trzecim beneficjentem był projekt „Idźcie lasem”, który pomaga Rosjanom chcącym uniknąć mobilizacji.
