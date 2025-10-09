Zespół przebywającej na uchodźstwie na Litwie Swiatłany Cichanouskiej poinformował, że został zmuszony do tymczasowego zamknięcia biura w Wilnie w związku ze zmianą przez litewski rząd systemu ochrony liderki białoruskiej opozycji.
Według informacji portalu LRT.lt, zapewnienie bezpieczeństwa Cichanouskiej zostało przeniesione z Państwowej Służby Ochrony do Biura Policji Kryminalnej.
Nasze biuro na Litwie jest tymczasowo zamknięte
— powiedziała agencji AFP Anna Krasulina, rzeczniczka Cichanouskiej.
Dodała, że władze litewskie zrewidowały warunki systemu ochrony białoruskich dysydentów, a większość zespołu jest teraz zmuszona do pracy zdalnej.
O zmianach w pracy biura zespołu Cichanouskiej powiadomił także jej doradca dyplomatyczny Dzianis Kuczynski.
Związane jest to ze zmianami w systemie ochrony. Ze względów bezpieczeństwa nie możemy ujawnić szczegółów. W siedzibie pozostaje tylko część niezbędnego zespołu operacyjnego, reszta pracowników przeszła na pracę zdalną
— powiedział.
Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi litewskimi partnerami w sprawie szczegółów nowego systemu bezpieczeństwa. Po ustaleniu, jak dokładnie będzie on wdrażany, zostaną podjęte decyzje dotyczące formatu dalszej pracy biura
– wyjaśnił Kuczynski.
Jak pisze AFP, sprawa wywołała ostrą wymianę zdań między członkami litewskiego rządu a byłym ministrem spraw zagranicznych Litwy Gabrieliusem Landsbergisem, który oskarżył rządzących o „radykalną zmianę” polityki zagranicznej kraju poprzez „wycofanie” ochrony dla Cichanouskiej.
Francuska agencja podkreśla, że premierka Litwy Inga Ruginiene odmówiła komentarza w tej sprawie.
Według źródeł portalu LRT.lt ochrona Cichanouskiej i związane z nią wydatki kosztują Litwę około miliona euro rocznie. Szacuje się, że kwota ta obejmuje całodobową ochronę fizyczną na Litwie i za granicą, samochody służb bezpieczeństwa, utrzymanie rezydencji oraz korzystanie z terminali VIP na lotniskach.
Mieszka w Wilnie od sierpnia 2020 roku
Cichanouska mieszka w Wilnie od sierpnia 2020 roku, wyjechała tam po rzekomo wygranych przez Alaksandra Łukaszenkę wyborach prezydenckich na Białorusi, które większość krajów zachodnich uważa za sfałszowane. Wówczas litewski rząd przyznał białoruskiej opozycjonistce status oficjalnego przedstawiciela jej kraju.
Cichanouska otrzymała status gościa oficjalnego kategorii C, przyznawany zazwyczaj ambasadorom innych państw, szefom misji organizacji międzynarodowych akredytowanych na Litwie, członkom rządów innych krajów i Komisji Europejskiej oraz innym osobom w podobnej randze. Białorusinka nie posiada jednak statusu dyplomatycznego.
Teraz, według LRT.lt, zapewnienie bezpieczeństwa Cichanouskiej zostało przeniesione z Państwowej Służby Ochrony do Biura Policji Kryminalnej. Instytucja ta ma zapewniać Białorusince ochronę nie jako ważnemu politykowi, a jako osobie, która może znaleźć się w realnym niebezpieczeństwie.
