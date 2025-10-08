Hamas poinformował, że przekazał negocjatorom spis izraelskich zakładników oraz listę palestyńskich więźniów, którzy mieliby zostać wymienieni. Terrorystyczne ugrupowanie palestyńskie twierdzi, że z optymizmem podchodzi do toczących się w Egipcie rozmów o planie pokojowym przedstawionym przez prezydenta USA Donalda Trumpa.
Negocjacje koncentrują się na mechanizmach zakończenia konfliktu, wycofaniu sił izraelskich ze Strefy Gazy oraz umowie wymiany
— dodał Hamas.
20-punktowy plan Trumpa
Podczas rozmów toczących się w egipskim kurorcie Szarm el-Szejk nie uzgodniono jeszcze terminu wdrożenia pierwszej fazy 20-punktowego planu Trumpa
— przekazała agencja Reutera, powołując się na informacje uzyskane od źródeł palestyńskich.
Do rozmów dziś włączy się amerykańska delegacja, w skład której wchodzą specjalny wysłannik Steve Witkoff i Jared Kushner, zięć Trumpa, który pełnił funkcję wysłannika na Bliski Wschód podczas pierwszej kadencji prezydenckiej teścia.
Do dyskusji dołączyć ma też izraelski minister ds. strategicznych Ron Dermer, bliski powiernik premiera Benjamina Netanjahu
— poinformował Reuters, powołując się na źródła izraelskie.
Izrael żąda rozbrojenia Hamasu
Oczekiwany jest także premier Kataru szejk Mohammed bin Abdulrahman as-Sani.
Jednak przedstawiciele wszystkich stron apelowali o ostrożność w ocenie perspektyw szybkiego porozumienia
— podkreśliła agencja.
O ile Hamas domaga się całkowitego wycofania sił izraelskich i natychmiastowego rozpoczęcia kompleksowego procesu odbudowy pod nadzorem palestyńskiego „narodowego organu technokratycznego”, o tyle Izrael żąda rozbrojenia Hamasu
— przypomniał Reuters.
Gaza częścią państwa palestyńskiego
W egipskich rozmowach uczestniczą również przedstawiciele Turcji, w tym szef tureckich służb wywiadowczych Ibrahim Kalin. Prezydent Recep Tayyip Erdogan, który rozmawiał z dziennikarzami podczas podróży z Azerbejdżanu, stwierdził, że Ankara wyjaśnia Hamasowi, jakie podejście jest najlepsze dla przyszłości państwa palestyńskiego. Dodał, że Turcja popiera wysiłki pokojowe Trumpa, a amerykański prezydent zwrócił się do Ankary z prośbą o przekonanie Hamasu do przyjęcia propozycji.
Erdogan oświadczył, że ma nadzieję na nadejście dobrych wiadomości, a prowadzone rozmowy są nad wyraz istotne. Ocenił, że to Izrael jest dla planu Trumpa przeszkodą i powinien on zaniechać działań militarnych. Stwierdził, że obciążanie odpowiedzialnością za pokój wyłącznie Hamasu i Palestyńczyków nie byłoby sprawiedliwe.
Erdogan powiedział również, że w każdym scenariuszu powojennym Gaza musi pozostać częścią państwa palestyńskiego, a zarządzać nią powinni Palestyńczycy. Dodał, że należy szczegółowo omówić rozmieszczenie sił zagranicznych w Strefie Gazy, a Ankara jest gotowa przyczynić się do wszystkich wysiłków.
tt/PAP
